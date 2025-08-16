Hijo de Donald Trump reacciona tras encuentro del mandatario con Putin por Ucrania: “Decidido a traer la paz”

El encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, marcó un antes y un después tras la cumbre en Alaska el viernes sobre Ucrania, y dejó varios interrogantes y expectativas sobre lo que puede pasar en los próximos días.

Los dos mandatarios se fueron sin revelar un plan para acabar con la guerra o alcanzar un alto al fuego en Ucrania, tras una cumbre amistosa y, según ellos, “productiva”.

President Donald Trump meets with Russia's President Vladimir Putin Friday, Aug. 15, 2025, at Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) | Foto: AP

Este sábado, 16 de agosto, el propio presidente estadounidense señaló en su red social, Truth Social, que ahora pide un “acuerdo de paz” para poner fin a tres años y medio de conflicto, y no un cese al fuego.

“Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple acuerdo de alto al fuego, que a menudo no se cumple”, afirmó Trump en su red Truth Social al regresar a Washington.

La publicación del mandatario generó varias reacciones, luego de confirmar que habló con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien, anunció poco antes que se reuniría el próximo lunes, 18 de agosto, con Trump, y que este le había informado sobre los “puntos principales” de su diálogo con Putin.

Entre los comentarios a favor de lo que compartió el presidente estadounidense en su mensaje, a través de su red social, estuvo la de su hijo Donald Trump Junior, quien mostró en un mensaje de X la determinación de Trump de poner fin a la guerra.

“¡Mi padre está decidido a traer la paz!”, dijo compartiendo en su perfil el mensaje del mandatario.

My father is determined to bring peace! https://t.co/rGLyOqwOrQ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 16, 2025

La conversación telefónica

Durante su vuelo de regreso de Anchorage, Trump mantuvo una larga conversación telefónica con Zelenski, según su portavoz. El presidente estadounidense también habló con líderes de la Otan.

En la conversación participaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; y el secretario general de la Otan, Mark Rutte, según una portavoz de la Comisión Europea.

Una fuente diplomática en Kiev indicó que Trump, quien se opone a la solicitud de Ucrania de unirse a la Otan, planteó durante la llamada una propuesta estadounidense para otorgar a Kiev una garantía de seguridad similar a la del Artículo 5 de la Alianza, que prevé la defensa mutua entre sus miembros en caso de ataque.

En una declaración conjunta, los líderes europeos afirmaron estar “dispuestos a trabajar con los presidentes Trump y Zelenski con miras a una cumbre tripartita, con el apoyo de Europa”, manteniendo la presión sobre Moscú.