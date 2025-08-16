Suscribirse

Donald Trump le pone alfombra roja a Vladimir Putin y lo saca del ostracismo internacional

“¿Dejarás de matar civiles?”, le gritó un periodista a Putin mientras ambos hombres subían a un estrado donde posaron para los fotógrafos con otro apretón de manos. No hubo respuesta.

Redacción Semana
16 de agosto de 2025, 11:41 a. m.
Los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin empezaron una reunión de cara a frenar la guerra en Ucrania. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin empezaron una reunión de cara a frenar la guerra en Ucrania. | Foto: AFP

Alfombra roja, sobrevuelo de aviones de combate y una amabilidad casi desmedida permitieron a Vladimir Putin romper el aislamiento occidental por la guerra en Ucrania al ser recibido este viernes en Alaska por Donald Trump con una coreografía milimétricamente calculada.

Pasadas las 11H00, hora local, en la Base Aérea Elmendorf-Richardson de Alaska, bajo un cielo gris, el presidente estadounidense Donald Trump y el ruso Vladimir Putin bajaron de sus respectivos aviones.

Reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin
La reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin. | Foto: AFP

Trump aplaudió brevemente mientras Putin caminaba hacia él sobre una alfombra roja desplegada sobre la pista.

A continuación, ambos se dieron un apretón de manos, sonrieron e intercambiaron unas palabras que los periodistas no alcanzaron a oír.

Trump dio una palmada en la mano de su invitado.

Para el dirigente ruso, objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional y de múltiples sanciones, aventurarse fuera de su país es algo excepcional.

Pero que lo hiciera para ser recibido con todos los honores en Estados Unidos era impensable antes del regreso de Trump a la Casa Blanca en enero, que rompió con la posición proucraniana de su predecesor demócrata Joe Biden.

Este último quería convertir al jefe del Kremlin en un “paria” después de que ordenara invadir Ucrania en febrero de 2022.

Cordialidad

Para dar la bienvenida a Putin, Trump desplegó la alfombra roja rodeado de militares uniformados y organizó un sobrevuelo de un bombardero furtivo B-2 rodeado de aviones de combate.

En redes sociales, los opositores al presidente republicano lo consideraron una muestra de excesiva deferencia hacia el gobernante del Kremlin.

Los partidarios de Trump la interpretaron como un intento de impresionar al presidente ruso, conocido por ser un experto en presión psicológica.

Se ven aviones de combate F-22 en la pista con el Air Force One en la distancia después de que el presidente estadounidense Donald Trump aterrizara en la base conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. El presidente estadounidense Donald Trump aterrizó en la base militar de Alaska para una cumbre muy esperada con su homólogo ruso Vladimir Putin para presionar para que se ponga fin a la sangrienta guerra de Moscú en Ucrania
Aviones de combate F-22 en la pista con el Air Force One en la distancia después de que el presidente estadounidense Donald Trump aterrizara en la base conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. | Foto: AFP

"¿Dejarás de matar civiles?", le gritó un periodista a Putin mientras ambos hombres subían a un estrado donde posaron para los fotógrafos con otro apretón de manos. No hubo respuesta.

Putin subió entonces a la limusina presidencial blindada, apodada “La Bestia”, para reunirse con Trump en un edificio de la base.

Contexto: “No hay acuerdo, hasta que haya acuerdo”, así concluyó la reunión entre Trump y Putin por Ucrania

Allí, ambos dirigentes, sentados y flanqueados por sus asesores, posaron brevemente de nuevo para la prensa.

“Próxima vez en Moscú”

Esta vez el locuaz presidente estadounidense no respondió a las preguntas de los pocos periodistas presentes.

Tres horas después, una vez concluida la reunión, ambos se limitaron a hacer una declaración frente a los periodistas, sin responder a sus preguntas.

Ambos líderes se dieron un último apretón de manos ante las cámaras y abandonaron el escenario, que tenía un fondo azul con las palabras “En busca de la paz”.

No dijeron si tienen un plan para poner fin a la guerra en Ucrania.

Trump dijo que podría volver a ver al presidente ruso “muy pronto”, a lo que Vladimir Putin respondió, en inglés y en tono distendido: “la próxima vez en Moscú”.

Contexto: Esto fue lo que le dijo Putin a Trump, tan pronto se saludaron: “Son algunas palabras bonitas que podemos decir”

“Es interesante. Voy a recibir un poco de críticas por eso, pero puedo imaginar que eso suceda”, contestó Trump.

La última vez que Trump y Putin aparecieron juntos ante la prensa fue en Helsinki en 2018. Entonces el presidente estadounidense desató una lluvia de reproches por considerar que había sido demasiado complaciente.

*Reportaje de AFP

