Confidenciales
Esto fue lo que le dijo Putin a Trump, tan pronto se saludaron: “Son algunas palabras bonitas que podemos decir”
Putin agradeció a Trump por este encuentro en medio de la reunión bilateral que tuvo como objetivo principal encontrar una solución a la guerra en Ucrania.
Como un momento histórico quedará marcado el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, este 15 de agosto.
Ante esta escena, se conocieron las palabras que le dijo Putin a Trump en la alfombra roja una vez el mandatario estadounidense se bajó del avión.
“Buenas tardes, querido vecino. Es muy bonito verte. Verte tan saludable y tan bien. Así que siento que eso es muy de vecindad, este saludo. Creo que esas son algunas palabras bonitas que podemos decir”, expresó el presidente ruso.
Así mismo, Putin agradeció a Trump por este encuentro en medio de la reunión bilateral que tiene como objetivo principal encontrar una solución a la guerra en Ucrania.
“Nuestras negociaciones han sido constructivas, con todo respeto. Hemos avanzado en este tipo de negociaciones y me gustaría agradecer una vez más al presidente Donald Trump por esta propuesta. Tiene sentido que nos hayamos reunido acá, separados por los océanos. Nuestros países, nuestras naciones, fueron separadas por el océano”, dijo.
También aprovechó el momento e hizo una mención del territorio donde se encontraban: “Hemos estado separados por estas barreras del océano. ¿Se acuerdan de que este territorio es ruso, o de Alaska, y perteneció a Rusia? Y Estados Unidos. Esto tiene que ver con nuestra herencia. Aquí, hasta el día de hoy, se guarda una enorme herencia cultural de la época rusa. Las iglesias orígenes. Muchos, más de 700 nombres geográficos que tienen origen ruso".