Trump y Putin se reunirán por primera vez desde 2019: Buscarán el fin de la guerra de Ucrania

El mandatario estadounidense aseguró que la reunión “tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025, en el gran estado de Alaska”

Redacción Mundo
8 de agosto de 2025, 11:06 p. m.
Donald Trump y Vladimir Putin
Donald Trump y Vladimir Putin. | Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, el 15 de agosto en Alaska, como parte de sus esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra en Ucrania, que dijo incluirá un “intercambio de territorios”.

La ofensiva a gran escala de Rusia contra Ucrania, lanzada en febrero de 2022, ha dejado decenas de miles de muertos y grandes destrozos. Al cabo de más de tres años de combates, las posiciones de Kiev y Moscú parecen irreconciliables hasta ahora.

“La muy esperada reunión entre yo, como presidente de Estados Unidos, y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025, en el gran estado de Alaska”, escribió Trump este viernes en su plataforma Truth Social.

Trump, quien ha prometido en numerosas ocasiones poner fin a la guerra en Ucrania, ha hablado varias veces por teléfono con el presidente ruso en los últimos meses, pero no se ha reunido con él desde que regresó a la Casa Blanca en enero. Será, por tanto, el primer encuentro en persona entre ambos desde junio de 2019, durante el primer mandato del republicano (2017-2021).

Información en desarrollo...

