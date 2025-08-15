Suscribirse

Donald Trump y Vladimir Putin sellaron el inicio de su reunión en Alaska con histórico apretón de manos

Los presidentes de Estados Unidos y de Rusia se reúnen para buscarle fin a la guerra en Ucrania.

Redacción Semana
15 de agosto de 2025, 7:39 p. m.
Donald Trump y Vladimir Putin se estrechan la mano en Alaska.
Donald Trump y Vladimir Putin se estrechan la mano en Alaska. | Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska.

El presidente ruso caminó hacia Trump por una alfombra roja y ambos dirigentes se dieron un apretón de manos. Vladimir Putin dijo unas palabras a su anfitrión.

Contexto: Trump responde cuál será el papel que tendrá Ucrania en los diálogos con Rusia, a horas de su reunión con Putin

El mandatario ruso se unió al presidente Trump en su limusina presidencial para salir de la pista rumbo a la reunión. La decisión es inusual, especialmente para un adversario político. Es un indicio de que Trump y Putin aún tendrán un momento a solas brevemente en el auto.

Los presidentes dieron inicio a su reunión bilateral. Este encuentro, el primero entre ambos desde que Trump regresó a la Presidencia, tiene como objetivo principal encontrar una solución a la guerra en Ucrania.

El presidente estadounidense Donald Trump (der.) y el presidente ruso Vladimir Putin posan en un podio en la pista tras su llegada a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.
El presidente estadounidense Donald Trump (der.) y el presidente ruso Vladimir Putin posan en un podio en la pista tras su llegada a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. | Foto: AFP

La elección de Alaska como sede resalta su importancia histórica y geográfica como punto intermedio entre Estados Unidos y Rusia. La cumbre, que inicialmente se había planteado como una reunión a solas, ha evolucionado para incluir a asesores clave de ambos líderes, como el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Si bien Trump ha manifestado su intención de mediar por la paz y ha advertido a Rusia de “graves consecuencias” si no se llega a un acuerdo, las expectativas son cautelosas. El propio Trump ha calificado el encuentro como una “reunión de tanteo”, con solo un 25 % de probabilidades de éxito total.

Contexto: Trump y Putin se reencuentran este viernes ¿Qué puede esperar el mundo?

Al llegar a la cumbre, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no respondió si aceptaría un alto el fuego cuando los periodistas les gritaron preguntas a él y al presidente estadounidense, Donald Trump, en el aeropuerto, de acuerdo con CNN.

Al preguntársele si “dejaría de matar civiles”, Putin pareció gesticular que no podía oír la pregunta.

La reunión ha generado escepticismo en Europa y Ucrania, donde se teme un acuerdo que pueda favorecer a Rusia, mientras que para Putin representa una victoria diplomática, ya que rompe el aislamiento internacional que había enfrentado.

Reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin
Reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin. | Foto: AFP

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el presidente Trump ha enfrentado dificultades para cumplir su promesa de campaña de poner fin al conflicto en Ucrania de manera rápida. Esta, hecha en 2024, que resolvería la guerra en cuestión de días, ha afectado sus esfuerzos diplomáticos. Ahora, su estrategia se ha caracterizado por una aparente frustración tanto con los ucranianos como con los rusos.

Contexto: Trump hizo importante anuncio que involucra a Putin, tras declarar a Rusia “una amenaza para Estados Unidos”

El presidente Trump ha dedicado esta semana a bajar las expectativas de la reunión, en lo que podría ser una admisión implícita de que las posibilidades de un avance real son limitadas sin la participación directa de Ucrania. Esta estrategia sugiere que Trump está ajustando sus promesas iniciales de una solución rápida ante la complejidad de la situación.

Por otra parte, Zelenski y los líderes europeos hablaron con el mandatario estadounidense el miércoles para asegurarse de que no llegara a un acuerdo con Putin que Ucrania no aceptará, o no pueda aceptar.

Información en desarrollo...

