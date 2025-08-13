Trump amenaza a Putin con “consecuencias muy severas” si continúa la guerra en Ucrania, previo al encuentro “uno a uno” que sostendrán en Alaska

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó a Rusia con “consecuencias muy graves” si su homólogo ruso Vladímir Putin no pone fin a la guerra en Ucrania.

“Habrá consecuencias muy graves”, declaró el presidente estadounidense en una rueda de prensa, sin dar más detalles, cuando faltan dos días para una cumbre con Putin en Alaska.

Por otro lado, anunció que prevé una segunda reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, poco después de la cumbre del viernes en Alaska, esta vez con la participación del dirigente ucraniano, Volodímir Zelenski.

NOW - Trump warns Putin "there will be very severe consequences" for Russia if Putin doesn't agree to stop Ukraine war after Friday. pic.twitter.com/eceyIzeRlD — Disclose.tv (@disclosetv) August 13, 2025

“Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápidamente”, declaró a periodistas.

“Me gustaría tenerla casi inmediatamente, y tendremos rápidamente una segunda reunión entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo, si quieren que yo esté presente”, añadió el presidente norteamericano.

Sin embargo, el presidente estadounidense declaró que podría cancelar la reunión, dependiendo del resultado de su encuentro con Putin el viernes.

“Si considero que no es apropiado celebrarla porque no hemos obtenido las respuestas necesarias, entonces no habrá una segunda reunión”, declaró.

Cuando un periodista le preguntó si creía que sería capaz de convencer a Putin de que deje de atacar a civiles en Ucrania, Donald Trump respondió que había tenido esta conversación varias veces con su homólogo ruso.

Zelenski, Trump y Putin | Foto: GETTY

“Y luego llego a casa y veo que un cohete impactó en una residencia de ancianos, o un cohete impactó en un edificio de apartamentos, y hay gente muerta en la calle. Así que creo que la respuesta es no”, afirmó.

El presidente también declaró que tuvo una “muy buena llamada” telefónica con dirigentes europeos, incluido Zelenski, para hablar de la cumbre del viernes.

“Le daría un 10 a la llamada, muy, muy amable”, declaró a periodistas durante un acto en el Kennedy Center, un prestigioso centro cultural de Washington.

La cumbre entre ambos mandatarios se celebrará en una gran base militar cerca de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, así lo confirmó un funcionario de la Casa Blanca.

Base aérea Elmendorf-Richardson | Foto: Anadolu via Getty Images

La base aérea Elmendorf-Richardson, una vasta instalación del Ejército de Tierra y de la fuerza aérea al norte de la ciudad, albergará la reunión sobre la guerra en Ucrania.

El presidente estadounidense y sus ministros suelen usar su larga pista de aterrizaje como parada de reabastecimiento de combustible durante sus viajes oficiales a Asia.