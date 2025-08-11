Esperado encuentro entre Putin y Trump: Esto dijo el presidente Ucraniano al no ser invitado

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo este lunes, 11 de agosto, que su homólogo ruso, Vladimir Putin, pretende presentar el encuentro en Alaska con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, como “una victoria personal”, mientras que ha asegurado que Moscú no ha dado señal alguna sobre su disposición a un alto el fuego.

“No se está preparando para un alto el fuego ni para el fin de la guerra. Putin está decidido a presentar una reunión con Estados Unidos como una victoria personal y luego seguir actuando exactamente igual, ejerciendo la misma presión sobre Ucrania. Hasta el momento, no hay indicio alguno de que haya dado señales para preparase para una situación de posguerra”, aseguró.

En cambio, “están redistribuyendo sus tropas y fuerzas de forma que sugieren preparativos para nuevas operaciones ofensivas”, ha dicho tras citar un informe del mando militar sobre los preparativos de las autoridades rusas.

“Si alguien se prepara para la paz, no es eso lo que hace”, dijo.

Today, there was a report from the intelligence and military command on what Putin is counting on and what he is actually preparing for, including military preparations. He is definitely not preparing for a ceasefire or an end to the war. Putin is determined only to present a… pic.twitter.com/T3sqQg0ltT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2025

Zelenski, que ha mantenido varias llamadas telefónicas con líderes de la comunidad internacional, dijo que “todos” coinciden en que la soberanía e integridad territorial de Ucrania “deben ser respetadas” y que “los problemas relacionados con la guerra contra Ucrania deben resolverse únicamente” con su participación

Cumbre “constructiva”

Donald Trump declaró querer tantear el terreno en la cumbre del viernes con su homólogo ruso Vladimir Putin que genera ansiedad a Ucrania y los dirigentes europeos por miedo a un resultado desfavorable para Kiev.

El presidente estadounidense fue ambiguo sobre sus expectativas. Dijo que espera una reunión “constructiva” en Alaska y le parece “muy respetuoso” por parte de Putin que viaje a su país.

Pero hizo un comentario que probablemente preocupará al presidente ucraniano Volodimir Zelenski y a sus aliados europeos.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos Donald Trump mantenían una relación cordial | Foto: Getty Images / Mikhail Svetlov

“Me molestó un poco que Zelenski dijera: ‘Bueno, tengo que obtener la aprobación constitucional’. O sea, ha conseguido la aprobación para entrar en guerra y matar a todo el mundo, pero necesita una autorización para intercambiar territorio”, declaró.

“Porque habrá intercambio de territorio”, predijo Trump, dado que el ejército ruso ocupa actualmente aproximadamente el 20% del país.

Según Donald Trump, la reunión del viernes, su primera en persona con Vladimir Putin desde 2019, debería facilitar una cumbre entre los jefes de Estado de Ucrania y Rusia.

“La próxima reunión será con Zelenski y Putin, o Zelenski y Putin conmigo. Estaré allí si me necesitan, pero quiero concertar una reunión entre ambos líderes”, dijo el republicano de 79 años.

Volodimir Zelenski y Vladimir Putin | Foto: Getty Images

Zelenski le instó una vez más a no ceder a las exigencias del líder del Kremlin.

“Rusia se niega a detener las matanzas y, por lo tanto, no debería recibir ninguna recompensa ni beneficio. Y esta no es solo una postura moral, sino racional”, escribió el presidente ucraniano en Facebook.