Trump y Putin se reencuentran este viernes ¿Qué puede esperar el mundo?

El presidente de Estados Unidos ha advertido que la reunión podría terminar en cuestión de minutos si Putin no cede.

Redacción Semana
15 de agosto de 2025, 6:06 p. m.
Donald Trump y Vladimir Putin
Donald Trump y Vladimir Putin.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reúnen este viernes en Alaska en una cumbre que podría ser decisiva para el futuro de Ucrania y tiene en vilo al mundo. Trump partió de Washington rumbo a Alaska el viernes por la mañana. “MUCHO EN JUEGO”, publicó en su plataforma Truth Social poco antes de abordar el Air Force One y despegar para el vuelo de casi siete horas hacia Anchorage.

Putin, en tanto, pisará suelo occidental por primera vez desde que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, una guerra que ha causado la muerte de decenas de miles de personas y en la que Rusia gana terreno. Actualmente, controla aproximadamente una quinta parte de Ucrania.

Según el Kremlin, el avión de Putin aterrizará “a las 11:00 hora local” y “el presidente Trump lo recibirá (al mandatario ruso) en el avión”, en la pista.

Trump hizo la invitación por sugerencia del propio líder ruso, pero el presidente estadounidense se ha mostrado a la defensiva y ha advertido que la reunión podría terminar en cuestión de minutos si Putin no cede. Los dirigentes europeos estarán pendientes.

Donald Trump Y Vladimir Putin
Donald Trump y Vladimir Putin.

Para el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, será otro día de alto voltaje. Hasta ahora, ha rechazado públicamente la presión de Trump para que ceda el territorio. “Es hora de poner fin a la guerra, y los pasos necesarios deben ser dados por Rusia. Contamos con Estados Unidos”, escribió Zelenski en redes sociales este viernes. Rusia sufre “graves pérdidas” para obtener avances territoriales, añadió.

Trump alardea de talante negociador, pero ha rebajado las expectativas diciendo que es una “reunión de tanteo”. “Soy presidente, y él no va a jugar conmigo”, declaró el jueves.

“Si es una reunión mala, terminará muy rápido, y si es una buena, vamos a terminar logrando la paz en un futuro bastante cercano”, aseguró el mandatario estadounidense, quien calcula que la cumbre tiene un “25 %” de probabilidades de fracasar.

A su llegada a Alaska, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, rechazó hacer pronósticos. “Nunca hacemos suposiciones anticipadas”, declaró el canciller, luciendo lo que parecía ser una camiseta con la palabra “URSS” en ruso escrita en ella.

Donald Trump y Vladimir Putin
Donald Trump y Vladimir Putin.

Trump ha prometido consultar rápidamente con los líderes europeos y con Zelenski. Según él, para alcanzar un acuerdo final hace falta una reunión tripartita con Zelenski y repartirse el territorio.

Antes de partir a Alaska, Trump habló por teléfono con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, un cercano aliado de Putin, que permitió al ejército ruso utilizar su territorio para atacar Ucrania.

Golpe de timón

Trump ha expresado su admiración por Putin en el pasado. Una reunión con él en 2018 durante su primer mandato (2017-2021) le valió una lluvia de reproches por, según sus críticos, haberse mostrado intimidado.

Antes de regresar a la Casa Blanca en enero, Trump presumió de buena relación con Putin, culpó a su predecesor demócrata Joe Biden de la guerra en Ucrania y prometió lograr la paz en 24 horas.

Volodímir Zelenski Presidente de Ucrania
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.

Pero a pesar de las llamadas telefónicas a Putin y de una bronca pública con Zelenski en febrero en la Casa Blanca, el jefe del Kremlin se obstina. Trump ha reconocido sentirse frustrado con Putin y ha advertido de “consecuencias muy graves” si no acepta un alto el fuego. Las conversaciones están programadas para las 11:30 del viernes en la Base Aérea Elmendorf (2:30 p. m. de Colombia).

La elección de Alaska no es casual. Para llegar a Alaska, Putin, objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, de la que Estados Unidos no es miembro, solo tiene que cruzar el estrecho de Bering. Además, Alaska es un territorio con pasado ruso, ya que fue cedido por Rusia a Estados Unidos en el siglo XIX. Moscú ha citado este acuerdo para demostrar la legitimidad de los intercambios de territorios.

El Kremlin afirmó que espera que Putin y Trump se reúnan a solas con intérpretes antes de un almuerzo de trabajo con sus asesores. En Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, los manifestantes han colocado carteles de solidaridad con Ucrania.

*Con información de AFP.

