El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este jueves que hay un 25 % de probabilidades de que fracase la cumbre que celebrará mañana con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska, para abordar un alto el fuego en Ucrania, el cual busca sentar las bases para una reunión que incluya al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

“Esta reunión prepara la segunda reunión, que será muy importante porque será en la que llegarán a un acuerdo. Habrá un intercambio de ideas sobre límites, tierras, etcétera”, declaró el mandatario estadounidense para Fox Radio.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, Donald Trump y Vladimir Putin. | Foto: Getty

“La segunda reunión será muy importante. Pero hay un 25 %de probabilidad de que esta reunión no sea exitosa”, añadió.

Trump explicó que “dependiendo de lo que suceda” en la cumbre de Alaska, llamará a Zelenski y “le llevaremos a donde sea que vayamos a reunirnos [...]. No sé dónde tendremos la segunda reunión, pero tenemos una idea de tres lugares diferentes”, manifestó.

No obstante, aclaró que todavía no ha hablado con su par ucraniano de una segunda reunión: “Sería muy conveniente que tuviéramos un buen encuentro, porque voy a dejar que negocien su acuerdo, yo no voy a negociarlo”.

Por último, el morador de la Casa Blanca reconoció que no sabe si “conseguirá un alto el fuego inmediato”, pero dijo que “cree que llegará” porque le “interesa un acuerdo de paz inmediato, lograr la paz rápidamente”. Así, ha asegurado que en caso de no conseguir el fin de los combates, impondrá sanciones a Moscú.

Donald Trump y Vladimir Putin. | Foto: Getty Images

Los máximos diplomáticos de ambos países, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, se reunieron el martes para discutir “ciertos aspectos de la preparación”, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

“La esperanza del presidente es lograr que se detengan los combates para que esas conversaciones puedan llevarse a cabo", añadió Marco Rubio.

Trump declaró que está abordando la reunión como una sesión de tanteo. El martes, la Casa Blanca la denominó como una “sesión de escucha”.

Donald Trump ha sugerido que hay un 25 % de probabilidades de que fracase la cumbre. | Foto: Getty Images / simon2579

“El presidente Trump partirá rumbo a nuestra base militar conjunta en Anchorage, Alaska, donde mantendrá una reunión cara a cara con el presidente Putin, la cual será seguida de un almuerzo bilateral con las respectivas delegaciones de ambos países, y luego una conferencia de prensa”, dijo la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt.

La portavoz de la Casa Blanca no ofreció detalles sobre las demandas o puntos de discusión entre Trump y Putin, pero insistió en que el presidente “tiene herramientas a su disposición” y aseguró que “podría usarlas de ser necesario”. Se mantienen las expectativas por esta reunión, mientras el panorama parece incierto.