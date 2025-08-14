Suscribirse

Vladimir Putin envía una carta a Kim Jong Un a pocas horas del encuentro crucial con Donald Trump, ¿de qué se trata?

El presidente Putin y el dictador norcoreano han estrechado lazos diplomáticos en los últimos meses.

Redacción Mundo
15 de agosto de 2025, 3:50 a. m.
Vladimir Putin, Donald Trump y Kim Jong-un
Foto: Getty Images

El presidente ruso, Vladimir Putin, elogió a las tropas de Corea del Norte enviadas a combatir en Ucrania calificándolas de “heroicas” en una carta dirigida al líder Kim Jong Un, informó el viernes la prensa estatal norcoreana.

En una carta con motivo del aniversario de la liberación de Corea del dominio japonés, Putin recordó cómo las unidades del Ejército Rojo soviético y las fuerzas norcoreanas lucharon juntas para poner fin a esa ocupación colonial.

“Los lazos de amistad militante, buena voluntad y ayuda mutua que se consolidaron en los días de la guerra hace mucho tiempo siguen siendo sólidos y fiables incluso hoy en día”, afirmó el dirigente ruso en el texto revelado por los medios estatales norcoreanos.

Visita de Vladimir Putin a la Corea del Norte en Kim Jong-un.
Foto: AFP

“Esto quedó plenamente demostrado con la heroica participación de los soldados” de Corea del Norte “en la liberación del territorio de la región de Kursk de los ocupantes ucranianos”, afirmó, según la agencia de noticias norcoreana KCNA.

“El pueblo ruso conservará para siempre el recuerdo de su valentía y sacrificio”, sostuvo.

Rusia y Corea del Norte llevan años estrechando sus lazos. Ambos países firmaron un pacto de defensa mutua el año pasado, cuando Putin visitó el hermético país.

En abril, Corea del Norte confirmó por primera vez que había desplegado un contingente de sus soldados en el frente de Ucrania, junto a las tropas rusas.

Soldados norcoreanos se entrenan para luchar en Ucrania
Foto: X/@MundoEConflicto

Las agencias de inteligencia surcoreanas y occidentales estiman que Pyongyang envió más de 10.000 militares a la región rusa de Kursk en 2024, junto con proyectiles de artillería, misiles y sistemas de cohetes de largo alcance.

Según Seúl, alrededor de 600 soldados norcoreanos han muerto y miles más han resultado heridos luchando por Rusia.

Vladimir Putin y el líder norcoreano, Kim Jong Un, se comprometieron a “reforzar su cooperación”, días antes de la cumbre que el mandatario ruso sostendrá con el estadounidense Donald Trump en Alaska, informó el miércoles la prensa estatal de Pyongyang.

Contexto: Corea del Norte decide participar en la guerra y confirma despliegue de tropas en Rusia

Se espera que el magnate republicano presione a Moscú durante su reunión el próximo viernes para que ponga fin a su conflicto en Ucrania, en el que Corea del Norte ha suministrado tropas a Rusia.

Putin y Kim conversaron por teléfono el martes en un “ambiente cálido y de camaradería” y confirmaron su “voluntad de reforzar la cooperación en el futuro”,informó la agencia de noticias oficial norcoreana KCNA.

Esta fotografía, tomada el 13 de mayo de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) el 14 de mayo de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (C) inspeccionando el entrenamiento táctico integral de la división de operaciones especiales del Ejército Popular de Corea
Esta fotografía, tomada el 13 de mayo de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) el 14 de mayo de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (C) inspeccionando el entrenamiento táctico integral de la división de operaciones especiales del Ejército Popular de Corea | Foto: AFP

Putin expresó su agradecimiento por “el espíritu de sacrificio demostrado por el personal militar del Ejército Popular de Corea en la liberación de Kursk”, añadió el medio en referencia a la participación de Corea del Norte en la guerra de Rusia contra Ucrania.

Con información de AFP*

