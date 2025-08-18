Suscribirse

Donald Trump logra cuadrar una cita que parecía imposible, la de Vladimir Putin y Volodimir Zelenski

“Llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar”, dijo el presidente norteamericano.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 12:11 a. m.
Zelenski, Trump y Putin
Zelenski, Trump y Putin | Foto: GETTY

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le dijo a su homólogo estadounidense Donald Trump que está dispuesto a reunirse con el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski, indicó Trump en un mensaje en su red social Truth Social.

“Tuve una excelente reunión en la Casa Blanca con distinguidos invitados: el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, el canciller de la República Federal de Alemania, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte”, comenzó diciendo Trump.

Contexto: Donald Trump y Volodímir Zelenski respaldan celebrar una reunión trilateral con Putin para cerrar un acuerdo de paz

“La reunión culminó con una nueva reunión en el Despacho Oval. Durante la reunión, abordamos las garantías de seguridad para Ucrania, que serían proporcionadas por los distintos países europeos, en coordinación con Estados Unidos. Todos están muy satisfechos con la posibilidad de alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania. Al finalizar las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelensky", agregó.

Los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin empezaron una reunión de cara a frenar la guerra en Ucrania. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin empezaron una reunión de cara a frenar la guerra en Ucrania. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) | Foto: AFP

Putin y Trump se reunieron el viernes en Alaska, en busca de un acuerdo para terminar la guerra de Ucrania.

El mandatario ruso le expresó este lunes a Trump que está listo para encontrarse con Zelenski, en una llamada realizada mientras Trump recibía en la Casa Blanca al dirigente ucraniano y a otros líderes europeos, señaló la fuente que pidió el anonimato.

Los dos presidentes discutieron por teléfono “la idea” de llevar las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania a un “nivel más alto”, informó el consejero diplomático del líder ruso, Yuri Uchakov.

“Vladimir Putin y Donald Trump expresaron su apoyo a la continuación de negociaciones directas entre las delegaciones de Rusia y Ucrania” declaró Uchakov, citado por la agencia noticiosa oficial TASS.

Contexto: Donald Trump y Vladimir Putin sellaron el inicio de su reunión en Alaska con histórico apretón de manos

“En este sentido, se discutió en particular la idea de que sería necesario estudiar la posibilidad de elevar a un nivel más alto la representación de Ucrania y Rusia”, agregó. Tales negociaciones solo han tratado hasta ahora los canjes de prisioneros.

Donald Trump en Alaska
Donald Trump en Alaska | Foto: AFP

En el mensaje en su red social, Trump aseguró que una vez se concrete la reunión, la idea es celebrar un Trilat, “en el que participarían los dos presidentes y yo. De nuevo, este fue un excelente primer paso para una guerra que lleva casi cuatro años en curso. El vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff están coordinando con Rusia y Ucrania”.

El canciller alemán Friedrich Merz sostuvo este lunes que Ucrania no debería verse forzada a ceder la región del Donbás a Rusia, en las conversaciones para terminar la guerra, y lo comparó con la eventualidad de que Estados Unidos entregara el estado de Florida.

“El pedido de Rusia a Kiev para que le ceda las zonas libres del Donbás es equivalente, para decirlo sin rodeos, a que Estado Unidos tenga que entregar Florida”, declaró Merz a la prensa tras una reunión en la Casa Blanca.

*Con información de AFP.

