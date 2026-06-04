Volodímir Zelenski envía una carta a Vladímir Putin y propone ponerle fin a la guerra en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, propuso una reunión a su homólogo ruso, Vladímir Putin, en una carta abierta en la que también ofrece un “alto el fuego total” mientras se negocia el fin de la guerra.

La sorpresiva revelación de Putin sobre contactos con EE. UU. para una operación militar en Cuba

Las negociaciones para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial están estancadas.

Ucrania ataca regularmente a Rusia y a los territorios ocupados por Moscú en represalia por los bombardeos diarios rusos desde el inicio de la ofensiva a gran escala lanzada por Rusia en febrero de 2022.

“Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante un compromiso directo entre usted y nosotros. Propongo una reunión”, escribió Zelenski en la inusual carta.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania Foto: AP Photo/Vadim Ghirda

Kiev está “dispuesta a un alto el fuego total mientras duren las negociaciones”, añadió horas antes de que Putin pronuncie un discurso en un importante foro de inversión de San Petersburgo, conocido como el “Davos ruso”.

En declaraciones a un grupo de periodistas extranjeros en su ciudad natal, Putin afirmó este jueves estar siempre dispuesto a negociar con Kiev una salida a la guerra, sobre la base de lo hablado “durante el encuentro con el presidente (estadounidense Donald) Trump” en Anchorage en agosto de 2025.

Moscú exige a Kiev concesiones políticas y territoriales, en particular una retirada completa de la región de Donetsk que forma parte del Donbás.

El Gobierno ucraniano se niega por considerarlo una capitulación.

Una mujer camina por una calle llena de humo junto a edificios gravemente dañados tras los ataques rusos en Kiev el 24 de mayo de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Un potente ataque con misiles balísticos sacudió Kiev a primera hora del 24 de mayo, según informaron las autoridades, hiriendo al menos a cinco personas después de que Moscú amenazara con represalias por los ataques en el este de Ucrania, territorio ocupado por Rusia. (Foto de Roman PILIPEY / AFP) Foto: AFP

Un acuerdo no excluye, según Putin, que Moscú controle completamente el Donbás, cuenca minera en el este de Ucrania que hoy en día está parcialmente bajo control ruso.

“Lo uno no excluye lo otro”, afirmó a los periodistas.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó el miércoles que “ninguna de las dos partes ha estado dispuesta a hacer las concesiones necesarias para restablecer la paz, en particular del lado ruso”.

Donald Trump volvió a la Casa Blanca diciendo que acabaría con la guerra en poco tiempo, pero desde que estalló un conflicto bélico en Oriente Medio tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, Irán tiene otro frente abierto.

“Está claro que la administración estadounidense se ve obligada a centrar su atención en este asunto y a abordarlo antes que cualquier otro”, estimó Putin este jueves.

Esta fotografía muestra una densa columna de humo que se eleva de un incendio durante los ataques con drones y misiles en Kiev el 2 de junio de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania Foto: AFP

El dirigente ruso aseguró que las tropas de Moscú avanzan “en todo el frente”.

Desde finales de 2023 y hasta hace unos meses, las fuerzas rusas ganaban terreno.

Sin embargo, pese al retroceso de las tropas de Moscú, hay militares rusos infiltrados en la mayoría de las zonas donde Ucrania ha recuperado territorio.

Por su parte, Vladímir Putin prevé reforzar el sistema de defensa antiaérea. “Rusia tiene un sistema de defensa antiaérea. Sí, debemos mejorarlo. Sí, debemos reforzarlo. Y lo haremos”, afirmó un día después de un ataque con drones contra instalaciones energéticas y militares en San Petersburgo.

Putin no descartó extender el uso del misil balístico hipersónico ruso Oreshnik para apuntar a ciudades ucranianas.

El presidente ruso Vladimir Putin asiste a una ceremonia de colocación de ofrendas florales en la Tumba del Soldado Desconocido, el 23 de febrero de 2025, en Moscú, Rusia. Foto: Getty Images

El dirigente ruso reiteró que este misil, utilizado ya en tres ocasiones contra Ucrania, es capaz de portar ojivas nucleares.