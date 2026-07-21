New Yorker revela lo que sería la presión de Trump contra Delcy Rodríguez: “En cualquier momento puedo mandar a María Corina contra ti”

La fluida relación entre el gobierno del presidente Trump y el chavismo tendría un factor determinante: María Corina Machado. Así lo cuenta un reportaje de la revista The New Yorker.

El medio explica el complejo panorama que tiene la Nobel de Paz para regresar a su país y liderar el tránsito hacia la democracia. “Desde el principio, Machado ha sostenido que la visión de Trump para Venezuela está alineada con la suya, una afirmación que parece cada vez más difícil de sostener”, sostiene la revista.

Según el reportaje, “al promover una intervención, ella cedió una parte real de su capacidad de decisión a Estados Unidos. Desde hace ya casi medio año, la Administración ha estado retrasando su regreso; en un momento dado, funcionarios de Trump ofrecieron que fuera nombrada secretaria general de las Naciones Unidas”.

María Corina Machado afirmó en un video publicado en X que busca regresar a Venezuela para acompañar a la ciudadanía y denunció restricciones para su ingreso al país en medio de una emergencia. Foto: Redes sociales María Corina Machado

Pero el papel de María Corina sería determinante de cara a Delcy Rodríguez, la funcionaria de Maduro que fue nombrada como presidenta interina. “Mientras tanto, dijo un veterano operador político: “Trump utiliza el tema de María Corina para mantener a Delcy alerta: ‘No te sientas demasiado cómoda, porque en cualquier momento puedo enviar a María Corina tras de ti’”. Recientemente, la Administración anunció que Rodríguez había aceptado sostener conversaciones con un grupo de figuras de la oposición. Pero, en lugar de incluir a Machado, Estados Unidos promovió a otra líder exiliada, Dinorah Figuera, quien es vista como una figura más conciliadora.

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Estados Unidos considera un “paso importante en el proceso de reconciliación política” el plan de trabajo del gobierno con parte de la oposición política en Venezuela, declaró este jueves el Departamento de Estado.

“Aplaudimos el compromiso de fortalecer las instituciones democráticas, mejorar el sistema electoral y restablecer las garantías para la participación política”, indicó el comunicado.

Esas conversaciones se iniciarán en agosto, según anunció el martes el presidente de la Asamblea Nacional venezolana.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una conferencia de prensa en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas el 2 de julio de 2026. Foto: AFP

“Los devastadores terremotos han puesto de relieve la urgencia de la unidad, el liderazgo responsable y las instituciones capaces de servir al pueblo venezolano”, explicó el texto.

“Estados Unidos seguirá apoyando los esfuerzos liderados por los venezolanos que generen avances concretos hacia una transición electoral pacífica y democrática”, añadió.

Apenas unos días antes del doble sismo del 24 de junio en Venezuela, que ha dejado más de 4.800 muertos, la dirigente opositora exiliada Dinorah Figuera viajó a Caracas para mantener reuniones con representantes de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

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Rodríguez gobierna bajo presión de Estados Unidos desde enero, cuando Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York bajo acusaciones de narcotráfico.

Durante su visita relámpago, Figuera, que cuenta con el respaldo de Washington, se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria, y también con dirigentes opositores.

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María Corina Machado, en el exilio desde finales del año pasado, no se ha referido a los avances de Figuera iniciados el mes pasado. Machado, que salió clandestinamente del país en diciembre para ir a Oslo a recoger su galardón, quiere volver a Venezuela tras los sismos, pero sus intentos han sido frustrados hasta ahora.

Estados Unidos no obstruye el regreso de Machado a Venezuela, pero deben reunirse las condiciones adecuadas, declaró el pasado miércoles Luis Mendez, subsecretario adjunto para América Latina.

*Con información de AFP