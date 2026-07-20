Estados Unidos impone aranceles adicionales del 50% a productos de Canadá por “trato discriminatorio”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes órdenes para imponer nuevos aranceles del 50 % a algunos productos canadienses, alegando un “trato discriminatorio” en áreas de alcohol, automóviles y productos lácteos.

Trump responsabiliza a Canadá por la contaminación del aire causada por incendios forestales y amenaza con nuevos aranceles

Según la Casa Blanca, los aranceles entrarán en vigor dentro de 30 días.

Aunque ciertas importaciones como productos del sector energético, la potasa y los bienes sujetos a derechos específicos por sector están excluidos, los nuevos aranceles abarcan productos que ingresan al país en el marco del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

Entre los sectores afectados están el equipo eléctrico como frigoríficos y otra maquinaria, según el anexo de la normativa firmada este mismo lunes por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump recurrió a una disposición legal poco conocida para imponer los aranceles, la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que permite a las autoridades actuar contra países acusados de aplicar prácticas comerciales discriminatorias.

Si bien Trump ha impuesto amplios aranceles a los socios comerciales de Estados Unidos desde que regresó a la presidencia el año pasado, estos han venido generalmente acompañados de exenciones de gran alcance para los bienes que ingresan a su país bajo el pacto de libre comercio norteamericano.

Sus últimas medidas amenazan con tensar las relaciones entre Washington y Ottawa, y llegan después de que amenazara recientemente a Canadá con aranceles debido al humo de los incendios forestales descontrolados que se desplazó hacia Estados Unidos.

La medida podría desencadenar una nueva guerra arancelaria con el vecino norteamericano, segundo socio comercial de Estados Unidos.

Casa Blanca suspende a operador del teleprompter de Donald Trump por presuntas apuestas sobre sus discursos

Beneficios arancelarios para impulsar la producción de aluminio

El presidente Trump también firmó este lunes un decreto que permitirá reducir los aranceles al aluminio a las empresas que se comprometan a fortalecer la producción de este metal en el país.

El arancel estadounidense a las importaciones de aluminio se sitúa por lo general en el 50 %, pero según la nueva normativa, las empresas podrán beneficiarse de un recargo reducido a la mitad.

El decreto de Trump instruye al secretario de Comercio a establecer un programa de incentivos para las empresas que “inviertan en la construcción, ampliación o renovación de fundiciones de aluminio” en Estados Unidos, señaló la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump firmó nuevos decretos sobre aranceles. Foto: Saul Loeb/Pool AFP via AP

El programa exige que las compañías presenten planes de negocio que detallen sus proyectos de inversión.

Una vez aprobados, los participantes podrán importar una cantidad determinada de aluminio primario con una tarifa equivalente a la mitad del arancel vigente, de acuerdo con la ficha informativa difundida por el gobierno estadounidense.

La Casa Blanca destacó que el aluminio es un insumo estratégico para la producción de sistemas militares estadounidenses, incluidos vehículos blindados, buques de guerra y misiles.

En su segundo mandato iniciado el año pasado, Trump ha impulsado una amplia política arancelaria sobre productos procedentes de los principales socios comerciales de Estados Unidos.

EE. UU. designa a dos nuevos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras

Aunque muchos de esos gravámenes fueron anulados por la Corte Suprema en febrero, los aranceles sectoriales aplicados a industrias como el acero, el aluminio y los automóviles permanecen en vigor.

En los últimos meses, el mandatario también ha introducido ajustes en la política arancelaria sobre los metales, mientras las empresas enfrentan onerosas exigencias para cumplir con la normativa.

*Con información de AFP