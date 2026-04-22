Reino Unido declara la guerra al cigarrillo: prohíbe fumar de por vida a todos los nacidos después de 2009

Los parlamentarios del Reino Unido aprobaron un proyecto de ley “histórico” para prohibir a los menores de 17 años comprar cigarrillos y vapeadores durante toda su vida. La Ley de Tabaco y Vapeadores busca impedir que cualquier persona nacida desde el 1 de enero de 2009 (actualmente con 17 años) comience a fumar.

El ministro de Salud, Wes Streeting, calificó el hecho de “momento histórico para la salud de la nación”, que conducirá a “la primera generación libre de humo, protegida de por vida de la adicción y el daño”, según declaró este miércoles en medio de la aprobación de la iniciativa.

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Una vez que reciba la sanción real de parte del monarca Carlos III, y se convierta en ley británica, la normativa le dará al gobierno poderes para extender la prohibición en espacios interiores a exteriores, como parques infantiles y zonas situadas cerca de escuelas y hospitales, algo que desde hace años buscaban las asociaciones contra el consumo de tabaco.

Los vapeadores han tomado gran popularidad en el Reino Unido y también serán prohibidos. Foto: Getty Images

De igual manera, la medida también le dará a las autoridades nuevos poderes para restringir los sabores y el empaquetado de los vapeadores, así como prohibir su consumo en lugares donde fumar ya esté prohibido.

El proyecto de ley es parte de una serie de medidas para reforzar las medidas de salud preventiva y aliviar la presión a largo plazo sobre el Servicio Nacional de Salud (NHS) de Reino Unido, financiado por el Estado.

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Hazel Cheeseman, directora de la organización benéfica de salud pública Action on Smoking and Health (ASH), dijo a la emisora LBC que la iniciativa es “un punto de inflexión decisivo para la salud pública”, en medio de la lucha por disminuir el consumo de cigarrillos y vapeadores en toda la isla.

La medida busca desincentivar el consumo del tabaco. Foto: Getty Images

El gobierno laborista introdujo en junio del año pasado una prohibición de la venta de cigarrillos electrónicos desechables, baratos y de empaques coloridos que los hicieron muy populares entre los jóvenes británicos.

En 2022, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país en promulgar una ley de este tipo contra el tabaquismo, prohibiendo la venta de cigarrillos a las personas nacidas después de 2008, pero una coalición conservadora recién elegida derogó la ley en noviembre de 2023, menos de un año después.

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En Reino Unido, fumar causa unas 75.000 muertes al año y es responsable de aproximadamente una cuarta parte de todas las muertes, según las cifras de un estudio publicado anualmente por NHS.

*Con información de AFP.