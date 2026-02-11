Regiones

Contrabando de cigarrillos, en aumento: 4 de cada 10 que se consumen son ilegales, según estudio de la FND

El director del gremio de departamentos, Didier Tavera, destapó cifras escalofriantes. De $1 billón en pérdidas de ingresos pasaron a $1,1 billón

Redacción Economía
11 de febrero de 2026, 9:14 a. m.
Didier Tavera, director de la Federación Nacional de Departamentos
Didier Tavera, director de la Federación Nacional de Departamentos Foto: Martha Morales Manchego / Semana

De nunca acabar. El problema del contrabando de cigarrillos en Colombia, en vez de disminuir, va en aumento, según estudio lanzado por la Federación Nacional de Departamentos-FND, en el que evidenciaron la incidencia que este flagelo tiene en las finanzas territoriales.

De hecho, según confirmó el director de la FND, Didier Tavera, el informe presentado se adelanta desde hace una década y ahora, el contrabando que registran es del 38 %, es decir, cuatro de cada 10 cigarrillos que se consumen en el país provienen del mercado ilegal. El año pasado la cifra de ilegalidad era del 36 %.

Las estadísticas halladas son una foto muy nítida de la realidad, pues se recogen a partir de encuestas personales sostenidas en todos los departamentos del país, con uso de trabajo de campo que incluye compra de cajetillas para verificar su procedencia.

Un punto que puso el director de la FND debe llamar la atención: el consumo de cigarrillos no ha disminuido, sino que por el contrario, va en aumento. Esa situación es particularmente llamativa porque en Colombia se han puesto en práctica múltiples estrategias, en especial, tributarias, para desestimular el consumo, lo que, no obstante, es perjudicial para las finanzas territoriales, que en sus ingresos dependen de los tributos al vicio.

Pero el contrabando es lo más grave para las rentas departamentales, como lo mostró Tavera, al referenciar que si en el año anterior las pérdidas en ingreso por ese flagelo eran de 1 billón de pesos y ahora subió a 1,1 billones de pesos.

Antioquia fue evidenciado como uno de los departamentos más afectados por el contrabando de cigarrillos: “pasó de 43 a 51 %, es muy alto”, señaló Tavera.

La procedencia del cigarrillo de contrabando, en su mayoría, son países asiáticos, pero hay toda una trazabilidad geográfica para que el producto ilegal llegue al país.

Aún con los controles que juntan a distintas instituciones hay departamentos totalmente tomados por el contrabando. “La Guajira está controlada por parte de la ilegalidad”, dijo Tavera, quien además criticó que se haya reducido el número de unidades de la Polfa (Policía Fiscal Aduanera).

Noticia en desarrollo...

