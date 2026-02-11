Gobernaciones

Departamentos dejaron de recibir 1,1 billones de pesos en 2025 por el contrabando de cigarrillos

La Federación Nacional de Departamentos advierte que ese delito está relacionado con los problemas de seguridad en las regiones.

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 11:48 a. m.
Los departamentos han dejado de recibir 4,8 billones de pesos en cinco años por el contrabando de cigarrillos.
Los departamentos han dejado de recibir 4,8 billones de pesos en cinco años por el contrabando de cigarrillos.

La Federación Nacional de Departamentos advirtió que el contrabando de cigarrillos está afectando las finanzas de las gobernaciones. Esa asociación publicó el Estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia, en el que encontró un nuevo aumento en la venta de tabaco ilegal, lo que hace que no se paguen impuestos a las arcas públicas por el consumo de esos productos.

Según ese estudio, durante el 2025 dejaron de entrar 1.186 millones de pesos a los 32 departamentos y al Distrito Capital por concepto del impuesto al consumo. Esa cifra representa un aumento con relación a 2024, cuando esa estadística se ubicó en 1.030 millones de pesos.

El valor viene en aumento desde el 2020 y se calcula que en los últimos cinco años el país dejó de recaudar más de 4,8 millones de pesos por este concepto. El impuesto al cigarrillo es una de las fuentes de financiación de los proyectos del sector salud y el deporte que ejecutan las gobernaciones.

“El aumento del contrabando y de la escalada de violencia en las regiones no es una coincidencia. Desde la FND venimos advirtiendo que este flagelo no es un fenómeno aislado; este hace parte de economías criminales estructuradas, que financian grupos armados ilegales y que están asociadas a delitos como el narcotráfico y el lavado de activos, lo que impacta directamente la seguridad de los departamentos“, aseguró Didier Tavera, Director ejecutivo de la FND.

Los departamentos con mayor incremento en los casos de contrabando de tabaco son Chocó, Tolima, Quindío, Nariño y San Andrés y uno de los puntos de preocupación está en los departamentos donde esa situación supera la media nacional, como La Guajira, César, Magdalena, Sucre, Bolívar y Norte de Santander, entre otros.

Gustavo Petro atacó a alcaldes en pleno consejo de ministros por recursos para la emergencia por lluvias

La Federación de Departamentos hizo una caracterización de las marcas de cigarrillos ilegales más consumidos en la que incluyó los nombres de Rumba, Carnival, Marshal y Nashville.

“Este delito sin duda va más allá de los 1,1 billones de pesos que están perdiendo anualmente en recaudo las gobernaciones y el Distrito Capital. Estamos ante una preocupante amenaza contra la vida, la seguridad, la salud, la educación, el deporte y la sostenibilidad territorial”, indicó Taverra.

En ese estudio también se advirtió que los consumidores de cigarrillos ilegales son, en su mayoría, personas pertenecientes a los estratos 1 y 2, muchos de ellos entre los 55 y 64 años de edad.

