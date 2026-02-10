Política

Armando Benedetti habló de la nueva emergencia económica: “Vamos a decir las cosas como son”

El documento todavía no ha sido expedido y el Poder Ejecutivo le está pidiendo al alto tribunal que levante la suspensión del decreto que ya existe.

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 4:51 p. m.
Armando Benedetti, ministro del Interior.
Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: Suministrada API

El ministro del Interior, Armando Benedetti, instó a la Corte Constitucional a levantar la suspensión del decreto de la emergencia económica que se publicó a finales de 2025, asegurando que ese es el mecanismo idóneo para recaudar los recursos que el Estado necesita para atender las emergencias desencadenadas por el frente frío.

“Vamos a decir las cosas como son. Este es un tema de recursos y sin ellos no se puede llevar un buen desempeño de lo que sucede”, aseguró Benedetti desde Montería, Córdoba, donde el Gobierno se reúne con autoridades locales y departamentales para hacer frente a las inundaciones.

El presidente, Gustavo Petro, anunció la declaración de una emergencia económica, social y ambiental por la situación que se presenta en esas decenas de municipios del país en los que las inundaciones han desplazado a familias enteras y han arrasado con cultivos y zonas dedicadas a la ganadería.

Federico Hoyos quiere volver al Congreso: “El enemigo común es Iván Cepeda”

Sin embargo, ese documento no ha sido expedido y el poder Ejecutivo le está pidiendo al alto tribunal que levante la suspensión de los efectos del decreto de la emergencia económica para, de esta forma, poder financiar la respuesta del Estado.

“Si la Corte Constitucional, el magistrado Camargo, decidiera quitar la suspensión del decreto de emergencia económica, habría recursos para solventar la crisis actual”, advirtió Benedetti.

Juan Sebastián Gómez: “El Ministerio de la Igualdad no le cumplió a las barras”

“Esto es con recursos y los recursos se pueden obtener si se levanta esa suspensión del decreto de emergencia económica”, añadió el ministro.

La emergencia afecta, especialmente, a los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre. No obstante, otros 19 departamentos han presentado notificaciones de emergencia por cuenta de las fuertes lluvias.

Frente a la emergencia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que en los próximos días se espera una reducción gradual de las lluvias en el departamento de Córdoba.

No obstante, la entidad advirtió que las inundaciones persistirán debido a los altos niveles de los ríos y a la saturación del suelo en amplias zonas del territorio.

