El presidente Gustavo Petro dedicó una parte del consejo de ministros de la media noche del lunes, 9 de febrero, a señalar a los administradores locales de los municipios afectados por las lluvias de estar desviando los recursos destinados para la atención de los damnificados por la emergencia de lluvias.

“Están usando las ayudas nuestras diciendo que las ponen los políticos, que están en campaña, diciendo que la ayuda es de ellos, que voten por ellos, y la plata la estamos poniendo nosotros, la comida la estamos poniendo nosotros. Eso se llama sirvenguenzura electoral y no queremos eso”, afirmó el mandatario.

El jefe de Estado habló de “tiempos de crisis” para esa zona del país, donde en el departamento de Córdoba y en algunos municipios de Sucre y Bolívar se han presentado inundaciones que afectan a ciudadanos, cultivos de alimentos, animales y negocios.

“Sabemos qué va a pasar porque yo conozco la cultura de Córdoba en la política. Están cogiendo el dinero público para hacer campaña comprando votos. No son todos los políticos, pero varios que conocemos de antaño (...) Todos tienen que saber que nos movemos en ley de garantías y la emergencia puede frenar la ley de garantías porque es decreto ley”, agregó el mandatario.

En desarrollo...