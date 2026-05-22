¿El fin del papel higiénico? Estas son las alternativas ecológicas que podrían reemplazarlo y transformar los baños para siempre

Cada vez más personas buscan adoptar hábitos más sostenibles, y uno de los productos cotidianos que genera impacto ambiental es el papel higiénico. Aunque algunos fabricantes utilizan materiales reciclados en su producción, gran parte de este producto continúa elaborándose con recursos no reciclados.

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Sin embargo, este elemento, que se ha convertido en indispensable en los baños, podría enfrentar una transformación que muchos consideran impensable e incluso desaparecer en el futuro. Los avances tecnológicos no solo impulsan la creación de dispositivos más inteligentes, sino también de alternativas que faciliten el día a día.

Una de las alternativas más conocidas es el bidé, un sistema que muchas personas consideran más higiénico y amigable con el medio ambiente. Aunque en numerosos hogares ha desaparecido por falta de espacio o por cuestiones de diseño, expertos señalan que su uso permite mejorar la limpieza personal y reducir el consumo de papel.

El desarrollo de nuevas tecnologías para el baño podrían reemplazar papel higiénico. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

A diferencia del papel higiénico tradicional, el bidé utiliza agua y jabón para la higiene después de ir al baño, lo que favorece una limpieza más profunda y ayuda a disminuir irritaciones o molestias ocasionadas por la fricción constante del papel. Además, algunas personas lo consideran una opción beneficiosa para prevenir las hemorroides.

En la actualidad también existen sistemas modernos que buscan reemplazar el bidé convencional. Entre ellos destacan los grifos adaptables al inodoro y los dispositivos de limpieza integrados similares a los populares washlets japoneses, tecnologías que poco a poco comienzan a expandirse fuera de Asia.

Los inodoros inteligentes o japoneses son una tendencia creciente. Foto: Getty Images

Otra alternativa sostenible proviene de Filipinas y consiste en una pequeña cuchara fabricada con materiales como coco y bambú. Este utensilio se utiliza junto con agua para realizar la limpieza personal después de usar el baño, convirtiéndose en una opción con menor impacto ambiental frente al papel desechable.

Asimismo, en varios países asiáticos es común el uso de la llamada “Lota”, un recipiente similar a una tetera que permite dirigir agua hacia la zona que se desea limpiar. Este método, fabricado en materiales como plástico o latón, continúa siendo una de las alternativas ecológicas más utilizadas para reducir el consumo de papel.