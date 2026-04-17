Científicos descubren un “mundo perdido” bajo el hielo de la Antártida que permaneció congelado durante millones de años

Investigadores hallaron, bajo cerca de dos metros de hielo en la Antártida Oriental, un paisaje sorprendentemente conservado que ha permanecido oculto durante más de 34 millones de años.

Este territorio incluye una vasta red de antiguos valles fluviales, colinas y formaciones montañosas, moldeadas por ríos en una época en la que el continente tenía un clima templado y estaba cubierto de abundante vegetación.

Científicos encuentran algo misterioso en la Antártida: estaba oculto por el hielo en zona “peligrosa”

Según explicó el glaciólogo de la Universidad de Durham (Inglaterra), Stewart Jamieson, a African in Space, este entorno se ha mantenido prácticamente intacto desde la formación de la capa de hielo hace 34 millones de años. El hallazgo dejó en evidencia “un mundo de ríos caudalosos, densos bosques e incluso los ecos lejanos de la vida de la era de Gondwana”.

El descubrimiento, calificado por el glaciólogo como una “cápsula del tiempo”, permite reconstruir cómo era la Antártida antes de quedar cubierta por el hielo. Este hallazgo abre la posibilidad de analizar la evolución del clima terrestre y comprender la estabilidad de las capas de hielo a lo largo de millones de años.

Este entorno se ha mantenido prácticamente intacto desde la formación de la capa de hielo hace 34 millones de años. Foto: Getty Images

La identificación de este antiguo paisaje fue posible gracias a la tecnología del satélite canadiense RADARSAT, capaz de detectar pequeñas variaciones en la superficie helada. A partir de esas señales, los científicos lograron deducir con gran precisión la forma del terreno oculto bajo el hielo.

Los investigadores lograron trazar un mapa detallado de una extensa zona de aproximadamente 32.000 kilómetros cuadrados, una superficie comparable a la de Gales. Esta región permanece sepultada bajo cerca de dos kilómetros de hielo, lo que ha favorecido su extraordinario estado de conservación.

La identificación de este antiguo paisaje fue posible gracias a la tecnología del satélite canadiense RADARSAT. Foto: Getty Images

El estudio, liderado por Jamieson junto con Neil Ross y publicado en la revista Nature Communications, describe este entorno como “un extenso paisaje relicto preglacial” que ha resistido intacto pese a millones de años de cobertura helada en la Antártida Oriental.

“El paisaje fue formado por ríos antes de la formación de la capa de hielo, pero posteriormente modificado por glaciación local antes de ser disecado por glaciares de salida”, de acuerdo con los autores de la investigación.