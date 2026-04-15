Científicos encuentran algo misterioso en la Antártida: estaba oculto por el hielo en zona “peligrosa”

Un grupo de 93 científicos que exploraba el mar de Weddell, en la Antártida, realizó un hallazgo inesperado al encontrar una isla que no aparecía registrada en los mapas.

El descubrimiento ocurrió mientras el rompehielos Polarstern, perteneciente al Instituto Alfred Wegener, buscaba resguardo ante una tormenta cerca de la isla Joinville, en una zona que las cartas náuticas señalaban como peligrosa.

Submarino de exploración desaparece tras reportar un descubrimiento sin precedentes en la Antártida

La primera señal de que algo no coincidía provino del experto en cartografía submarina Simon Dreutter, quien notó inconsistencias en la información disponible.

A la distancia, la formación parecía un iceberg cubierto de sedimentos, pero al aproximarse, el equipo confirmó que se trataba de una estructura rocosa que sobresalía del océano, revelando así la existencia de una nueva isla.

Tras acercarse a unos 150 metros del punto detectado y utilizar un dron para inspeccionar el área, los investigadores confirmaron que se trataba de una isla con cerca de 130 metros de largo, 50 de ancho y unos 16 de altura, dimensiones similares a las de la Gran Pirámide de Giza.

La primera señal de que algo no coincidía provino del experto en cartografía submarina Simon Dreutter. Foto: Getty Images

El descubrimiento generó desconcierto entre los científicos, quienes no logran explicar por qué el lugar estaba señalado como zona de riesgo en las cartas náuticas, pero no figuraba como una formación terrestre en otros registros.

Según el equipo, esta masa rocosa habría pasado inadvertida en imágenes satelitales debido a que permanecía cubierta por una capa de hielo, lo que la hacía parecer un iceberg más entre los muchos que flotan en la región.

El descubrimiento generó desconcierto entre los científicos. Foto: Anadolu via Getty Images

Factores como la erosión, las condiciones climáticas extremas y el constante movimiento del hielo en la Antártida habrían contribuido a mantenerla oculta por años.

Antes de que esta nueva isla pueda figurar oficialmente en los mapas, será necesario asignarle un nombre. Aunque el equipo de investigación aún no ha definido una opción, en redes sociales, los usuarios sugirieron propuestas que van desde “Eisberg” hasta “Lummerland”, inspirada en una isla ficticia de la literatura.

Arqueólogos quedaron sorprendidos: encontraron en el fondo del mar una de las 7 maravillas del mundo del siglo III a. C.

Este hallazgo ocurre poco después de que se confirmara la formación de otro islote en la laguna de Venecia, conocido como Bacan, que dejó de ser temporal para consolidarse como territorio permanente gracias a infraestructuras contra inundaciones.

Aunque ambos casos responden a contextos distintos, evidencian cómo los cambios ambientales y geológicos continúan modificando la geografía del planeta.