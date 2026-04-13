Submarino de exploración desaparece tras reportar un descubrimiento sin precedentes en la Antártida

Una misión destinada a investigar por qué una parte del hielo en la Antártida se estaba derritiendo más rápido que otra terminó con un gran hallazgo y una pérdida inesperada, el submarino autónomo ‘Ran’, el cual fue diseñado para explorar zonas inaccesibles bajo enormes plataformas, desapareció sin dejar rastro tras varias semanas de trabajo.

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El proyecto fue liderado por la Universidad de Gotemburgo y los resultados fueron divulgados en la revista Science Advances.

Tras 27 días en el año 2022, ‘Ran’ se desplazó bajo la plataforma de hielo Dotson, en la Antártida Occidental. Allí, ‘Ran’ recorrió más de 1000 kilómetros y logró internarse hasta 17 kilómetros en la cavidad bajo el hielo, en ese momento, cartografió cerca de 139 kilómetros cuadrados, revelando un paisaje hasta entonces desconocido.

Los datos mostraron que el deshielo no ocurre de manera uniforme, mientras el lado occidental de la plataforma pierde masa con mayor rapidez debido al contacto con agua más cálida, el sector oriental se mantiene relativamente estable por la presencia de corrientes más frías.

Además, el equipo identificó enormes grietas y canales en la base del hielo. Estas fisuras funcionan como rutas por donde el agua cálida penetra, acelerando el proceso de derretimiento desde abajo.

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El misterio de su desaparición

Tras completar buena parte de su recorrido, el submarino dejó de comunicarse de forma repentina, no hubo advertencias ni señales previas, simplemente el contacto se perdió a gran profundidad, lo que hace pensar a los investigadores que el dispositivo se ha extravió definitivamente.

Antes de desaparecer, ‘Ran’ alcanzó a registrar formaciones como mesetas, cavidades profundas y estructuras en forma de terrazas, todas resultado del llamado derretimiento basal, un fenómeno en el que el hielo se desgasta desde su base por efecto del agua más cálida.

Ran exploró 17 kilómetros bajo el hielo y descubrió estructuras inéditas. Foto: CC BY 4.0 Anna Wåhlin et al.

El estudio también refuerza el papel del Agua Profunda Circumpolar, una corriente salada proveniente del Océano Austral que transporta calor hacia las plataformas de hielo, debilitándolas desde abajo. Mediciones satelitales ya habían advertido que algunas zonas pierden espesor a un ritmo acelerado, cercano a los 40 pies por año.