Descubrimiento del siglo por error: grupo científico encontró en la Antártida grupo de animales nunca antes vistos

Una misión científica que tenía como objetivo estudiar el impacto del calentamiento global terminó convirtiéndose en uno de los hallazgos más llamativos de los últimos años.

En las profundidades de la Antártida, un grupo de investigadores se encontró, casi por accidente, con una variedad de organismos marinos desconocidos hasta ahora, lo que abre nuevas preguntas sobre la vida en uno de los entornos más extremos del planeta.

Un viaje por el hielo que terminó en sorpresa

La expedición, realizada a bordo del rompehielos RSV Nuyina, tenía como propósito principal analizar el comportamiento del océano cercano al glaciar Denman, una de las masas de hielo que más rápidamente ha retrocedido en las últimas décadas.

Durante cerca de dos meses, los especialistas se enfocaron en recolectar datos sobre el aumento de la temperatura del agua y el deshielo. Sin embargo, en medio de ese trabajo rutinario, los equipos detectaron formas de vida que no estaban en sus planes.

Hallaron “cerdos de mar”, arañas marinas grandes y diminutas “mariposas marinas”. Foto: @ant_partnership

El hallazgo sorprendió incluso a los más experimentados, ya que muchas de estas criaturas no habían sido documentadas previamente. La información fue divulgada por la Australian Broadcasting Corporation, que destacó el impacto del descubrimiento en la comunidad científica.

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Criaturas extrañas en un mundo casi desconocido

Entre los organismos encontrados hay especies que parecen sacadas de otro planeta. Los científicos describieron animales gelatinosos conocidos como “cerdos de mar”, arañas marinas de gran tamaño, estrellas de mar de proporciones inusuales y diminutas “mariposas marinas” que se desplazan como si volaran bajo el agua.

También se registraron pulpos y distintos tipos de crustáceos, algunos de los cuales podrían representar especies completamente nuevas para la ciencia. De hecho, al menos uno de estos seres aún no cuenta con una clasificación oficial, lo que sugiere que el catálogo de la vida marina sigue lejos de estar completo..

A esto se sumó otro fenómeno llamativo, la presencia de un iceberg con tonalidad verde jade, un color poco común que llamó la atención de los investigadores por su similitud con la piedra preciosa.

El entorno donde ocurrió todo no es precisamente amigable. Se trata de aguas casi congeladas, con muy poca luz y de difícil acceso. Durante años, gran parte de esta región ha permanecido sin explorar, lo que explica por qué todavía guarda secretos.