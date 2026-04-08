Un martillo y una pluma se mantienen en la Luna: video del experimento científico de más de medio siglo

Es una imagen que parece simple pero encierra una de las pruebas más impactantes de la ciencia de una pluma reposando sobre el suelo de la Luna.

Esta escena ocurrió durante la misión Apolo 15 y con el paso del tiempo, se convirtió en un ejemplo claro de cómo funcionan las leyes de la gravedad fuera de la Tierra.

En aquel momento, millones de personas observaron cómo un gesto sencillo se transformaba en una lección inolvidable. En un entorno sin atmósfera, donde el aire no interfiere, la física se comporta de forma distinta a lo que vemos todos los días en nuestro planeta.

Una demostración simple que confirmó siglos de teoría

Al cierre de una de las caminatas en la superficie lunar, el astronauta David Scott decidió realizar una prueba frente a las cámaras. En sus manos sostenía dos objetos muy diferentes: un martillo y una pluma. Luego los soltó al mismo tiempo.

“Durante los últimos minutos de la tercera actividad extravehicular, se realizó un breve experimento de demostración. Un objeto pesado (un martillo geológico de aluminio de 1,32 kg) y un objeto ligero (una pluma de halcón de 0,03 kg) fueron liberados simultáneamente desde aproximadamente la misma altura (aproximadamente 1,6 m) y se les permitió caer a la superficie”, explicó la Nasa.

Video del experimento:

El resultado fue tan sorprendente como revelador: ambos tocaron el suelo prácticamente al mismo instante. Sin la presencia del aire, que en la Tierra frena a los objetos más livianos, los dos cayeron con la misma rapidez.

Esta escena confirmó de manera visual lo que el científico Galileo Galilei había planteado siglos atrás: la masa no cambia la velocidad de caída cuando no hay resistencia que interfiera.

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El experimento que aún “vive” en la superficie lunar

Aunque fue una prueba breve, el impacto fue enorme. Según los registros de la Nasa, ambos objetos fueron soltados desde una altura similar y el resultado coincidió con lo esperado por la teoría.

El experimento fue simple, pero dejó un resultado contundente. Foto: NASA

Más allá de los números, lo que hizo memorable este momento fue su claridad. No se trató de un experimento complejo, sino de una demostración directa que cualquiera podía entender al verla.