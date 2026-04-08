Preocupación en la comunidad científica: dos agujeros negros estarían por chocar con efectos irreversibles

Durante años, la comunidad científica asumió que los fenómenos más violentos del universo eran demasiado lejanos o lentos para ser observados en tiempo real. Sin embargo, una investigación podría cambiar esa idea. En una región distante del cosmos, dos grandes objetos invisibles parecen girar en una fase final que podría culminar antes de lo previsto.

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El hallazgo es resultado de un estudio prolongado que se extendió por más de dos décadas. Un grupo internacional encabezado por Silke Britzen analizó datos de radio de alta precisión recopilados durante 23 años. Lo que inicialmente parecía un comportamiento común terminó mostrando un patrón repetitivo que llamó la atención de los investigadores.

En el núcleo de la galaxia Markarian 501, los científicos identificaron dos chorros de partículas moviéndose a velocidades cercanas a la luz. Aunque este tipo de emisiones ya había sido observado, el detalle fue que no provenían de una sola fuente, dejando en evidencia la presencia de dos objetos masivos interactuando en ese mismo sistema.

Ilustración generada con inteligencia artificial de una fusión de los agujeros negros. Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

El análisis reveló que cada chorro de partículas era generado por una fuente distinta, lo que llevó a una conclusión contundente: se trataría de dos agujeros negros supermasivos girando entre sí en un sistema binario extremadamente cercano. Esta interacción sugiere que ambos objetos están en una etapa avanzada de su evolución.

Aunque la teoría ya preveía la existencia de estos sistemas como resultado de la fusión de galaxias, hasta ahora había sido muy difícil confirmarlos de manera directa. Incluso instrumentos de última generación como el Event Horizon Telescope no tienen la capacidad de distinguir visualmente ambos cuerpos en un caso como este, debido a su cercanía y distancia.

Los agujeros negros supermasivos son enormes objetos cósmicos. Foto: Getty Images/iStockphoto

El aspecto más llamativo del descubrimiento no radica únicamente en la presencia del sistema, sino en la etapa en la que se encuentra. De acuerdo con las estimaciones del equipo científico, los dos agujeros negros estarían a unos cien años de unirse en un solo objeto, un plazo que, aunque amplio para las personas, resulta insignificante en términos del universo.

Ante este escenario, el sistema se perfila como un objetivo prioritario para ser analizado mediante matrices de temporización de púlsares. Esta metodología, altamente precisa, permite identificar alteraciones diminutas en las señales que llegan desde el espacio profundo, lo que abre la puerta a mediciones extremadamente detalladas.

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Dichas variaciones podrían ser clave para detectar ondas gravitacionales, uno de los fenómenos más relevantes previstos por la física contemporánea. En caso de confirmarse, los científicos esperan que la frecuencia de estas ondas aumente de forma gradual a medida que los agujeros negros se aproximan al momento de su colisión.

Uno de los expertos involucrados en la investigación destacó que este escenario ofrece una oportunidad poco frecuente: observar de manera progresiva la etapa final de una fusión de este tipo. Hasta ahora, ese proceso solo había sido recreado a través de modelos teóricos y simulaciones, sin evidencia directa en el cosmos.