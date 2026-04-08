Científicos descubren un hallazgo que podría transformar la historia de la evolución humana

Durante mucho tiempo, la historia del origen humano estuvo rodeada de relatos imprecisos y descubrimientos aislados. En la actualidad, la evidencia científica ha permitido ubicar con mayor claridad a África como el punto de partida del Homo sapiens. En un entorno lleno de cambios, los primeros humanos desarrollaron las capacidades que más tarde facilitarían su expansión por el planeta.

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Una de las teorías que más se habla sobre la evolución humana es que inició tras la separación de un ancestro común con los grandes simios hace entre seis y ocho millones de años. A partir de ahí surgieron distintas especies, como Australopithecus afarensis, africanus y sediba, que adoptaron la postura erguida y diversificaron su forma de obtener alimento. Más adelante, Homo habilis destacó por la fabricación de herramientas de piedra, mientras que Homo erectus avanzó en el control del fuego y mostró rasgos más modernos.

Las investigaciones del Programa Orígenes Humanos del Smithsonian permitieron establecer con claridad que los fósiles más antiguos de la humanidad, con una antigüedad de entre seis y dos millones de años, se localizan en África.

Las investigaciones permitieron establecer con claridad que los fósiles más antiguos de la humanidad, con una antigüedad de entre seis y dos millones de años, se localizan en África. Foto: Getty Images

Desde este continente, los primeros representantes del género Homo iniciaron desplazamientos hacia Asia y Europa hace aproximadamente entre 1,5 y 1 millón de años, marcando el inicio de una expansión progresiva.

Durante esas migraciones, estos grupos humanos se enfrentaron a entornos muy diversos, desde regiones cálidas hasta territorios más fríos, lo que impulsó cambios biológicos y culturales. Como resultado de este proceso, hace unos 500.000 años surgió en Eurasia el Homo neanderthalensis, una especie capaz de adaptarse a climas extremos y desarrollar formas propias de organización y cultura.

Los primeros representantes del género Homo iniciaron desplazamientos hacia Asia y Europa Foto: Arterra/Philippe Clém/Imagebroker/picture alliance

Mucho después, entre 300.000 y 200.000 años atrás, apareció en África el Homo sapiens, en un contexto de fuertes transformaciones climáticas. En sus primeras etapas, esta especie aún no contaba con todas las habilidades que hoy se consideran distintivas, ya que el lenguaje complejo, la organización social avanzada y prácticas como la agricultura se consolidaron de manera gradual a lo largo de miles de años.

Desde su origen africano, el Homo sapiens continuó expandiéndose por el mundo, interactuando con otras especies humanas, ya fuera mediante el mestizaje o su reemplazo. Este proceso permitió su presencia en todos los continentes y refuerza la idea de que la historia de la humanidad tiene un punto de partida definido, ubicado en el continente africano.