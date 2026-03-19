Animales

¿Depredadores letales? Estos serían los 3 tiburones más peligrosos y temidos del mundo

El interés científico en los tiburones se debe tanto a su longevidad evolutiva como a su papel dentro de los ecosistemas marinos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Sostenible
19 de marzo de 2026, 1:29 p. m.
Estos tiburones han sido catalogados como algunos de los más peligrosos debido a sus características.
Estos tiburones han sido catalogados como algunos de los más peligrosos debido a sus características. Foto: Getty Images

Uno de los grandes misterios de la vida está relacionado con el mar y la enorme diversidad de especies que alberga. Muchas han sido descubiertas, estudiadas y descritas por expertos, mientras que otras continúan siendo objeto de investigación científica en busca de respuestas a las múltiples incógnitas que persisten.

En este contexto, los tiburones destacan como uno de los grupos de animales más fascinantes y antiguos del planeta. Estos peces cartilaginosos han habitado los océanos durante más de 400 millones de años, mucho antes de la aparición de los dinosaurios, y han logrado adaptarse a numerosos cambios ambientales a lo largo del tiempo.

El hallazgo que sorprende a la ciencia: el canto de ballena jorobada más antiguo fue registrado en 1949

Su notable capacidad de supervivencia y su papel clave en los ecosistemas marinos han despertado un gran interés científico, convirtiéndolos en uno de los grupos más estudiados del océano. Gracias a ello, se ha podido identificar cuáles son las tres especies consideradas más peligrosas para los humanos.

De acuerdo con National Geographic, estas son el tiburón blanco, el tiburón tigre y el tiburón sarda, según registros científicos internacionales.

Medioambiente

Este es el ranking de los animales más longevos del mundo: uno puede vivir hasta 11.000 años

Sostenible

El hallazgo que sorprende a la ciencia: el canto de ballena jorobada más antiguo fue registrado en 1949

Sostenible

El océano sigue siendo un misterio: el hallazgo en el fondo del mar que sorprende a la ciencia y revive el mito de la Atlántida

Medioambiente

Buena noticia para la humanidad, tortugas gigantes al borde de la extinción podrán regresar a su hábitat

Medioambiente

Océano Ártico y Pacífico: ubicaciones exactas para la misión científica que será vital para la humanidad

Medioambiente

¿La humanidad podría vivir 400 años? El secreto del tiburón de Groenlandia que estudia la medicina

Medioambiente

Aparición del “pez del fin del mundo” sorprende a la ciencia: solo se ha visto antes de desastres naturales

Tecnología

Hallazgo histórico en aguas profundas: científicos localizan un tiburón de 399 años que habría nacido en 1627

Tecnología

Por primera vez en la historia apareció un tiburón en el océano Antártico: científicos señalaron 2 hipótesis

Tecnología

Científicos descubren extraña especie de tiburón en España: “nunca nos habíamos encontrado con un ejemplar así”

El gran tiburón blanco (Carcharodon carcharias), como explica el Natural History Museum, es un depredador de gran tamaño que puede alcanzar hasta seis metros de longitud y superar las dos toneladas de peso.

Puede vivir alrededor de 70 años y habita en aguas costeras poco profundas, aunque también realiza largas migraciones.

El océano alberga una gran diversidad de especies marinas.
El océano alberga una gran diversidad de especies marinas. Foto: Design Pics Editorial/Universal

Un rasgo destacado de esta especie es su capacidad de mantener una temperatura corporal superior a la del agua, lo que la convierte en un animal endotérmico. Su nombre común proviene del color blanco de su vientre.

Los científicos consideran que muchos de sus ataques a humanos son “mordidas de prueba”, ya que suelen soltar a las personas al no identificarlas como una presa adecuada, posiblemente por su bajo valor calórico o por simple curiosidad.

Por su parte, el tiburón tigre (Galeocerdo cuvier) es un gran depredador de aguas tropicales y subtropicales, conocido por su dieta extremadamente variada, que incluye peces, tortugas, aves marinas e incluso objetos inusuales.

Aunque no suele considerar al ser humano como presa, cumple un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas marinos al regular las poblaciones de otras especies.

Aparición del “pez del fin del mundo” sorprende a la ciencia: solo se ha visto antes de desastres naturales

Posee una mordida muy poderosa, capaz de aplastar objetos duros, y se encuentra en regiones como el Caribe, Australia, África y el océano Pacífico.

Finalmente, el tiburón sarda es un animal grande y robusto que puede alcanzar hasta cuatro metros de longitud, aunque generalmente mide entre 3,4 y 3,6 metros.

Tiene la particularidad de habitar tanto en agua dulce como salada, incluso en ríos alejados del mar, aunque es más común en zonas costeras.

Si bien no suele atacar a humanos de forma intencional, su presencia en aguas turbias y su comportamiento curioso han provocado ataques accidentales, algunos de ellos letales.

Además, al convivir cerca de poblaciones humanas en regiones tropicales, representa un mayor riesgo para bañistas y pescadores.

Los tiburones son uno de los grupos más antiguos del planeta (más de 400 millones de años).
Los tiburones son uno de los grupos más antiguos del planeta (más de 400 millones de años). Foto: Getty Images

En general, cualquier tiburón de más de 1,8 metros puede representar un riesgo debido a la fuerza de su mandíbula, incluso sin intención de cazar.

A pesar de su reputación, estos animales son fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas marinos, ya que contribuyen a mantener la salud y estabilidad de las cadenas alimenticias en los océanos.