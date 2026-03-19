¿Depredadores letales? Estos serían los 3 tiburones más peligrosos y temidos del mundo

Uno de los grandes misterios de la vida está relacionado con el mar y la enorme diversidad de especies que alberga. Muchas han sido descubiertas, estudiadas y descritas por expertos, mientras que otras continúan siendo objeto de investigación científica en busca de respuestas a las múltiples incógnitas que persisten.

En este contexto, los tiburones destacan como uno de los grupos de animales más fascinantes y antiguos del planeta. Estos peces cartilaginosos han habitado los océanos durante más de 400 millones de años, mucho antes de la aparición de los dinosaurios, y han logrado adaptarse a numerosos cambios ambientales a lo largo del tiempo.

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Su notable capacidad de supervivencia y su papel clave en los ecosistemas marinos han despertado un gran interés científico, convirtiéndolos en uno de los grupos más estudiados del océano. Gracias a ello, se ha podido identificar cuáles son las tres especies consideradas más peligrosas para los humanos.

De acuerdo con National Geographic, estas son el tiburón blanco, el tiburón tigre y el tiburón sarda, según registros científicos internacionales.

El gran tiburón blanco (Carcharodon carcharias), como explica el Natural History Museum, es un depredador de gran tamaño que puede alcanzar hasta seis metros de longitud y superar las dos toneladas de peso.

Puede vivir alrededor de 70 años y habita en aguas costeras poco profundas, aunque también realiza largas migraciones.

El océano alberga una gran diversidad de especies marinas. Foto: Design Pics Editorial/Universal

Un rasgo destacado de esta especie es su capacidad de mantener una temperatura corporal superior a la del agua, lo que la convierte en un animal endotérmico. Su nombre común proviene del color blanco de su vientre.

Los científicos consideran que muchos de sus ataques a humanos son “mordidas de prueba”, ya que suelen soltar a las personas al no identificarlas como una presa adecuada, posiblemente por su bajo valor calórico o por simple curiosidad.

Por su parte, el tiburón tigre (Galeocerdo cuvier) es un gran depredador de aguas tropicales y subtropicales, conocido por su dieta extremadamente variada, que incluye peces, tortugas, aves marinas e incluso objetos inusuales.

Aunque no suele considerar al ser humano como presa, cumple un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas marinos al regular las poblaciones de otras especies.

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Posee una mordida muy poderosa, capaz de aplastar objetos duros, y se encuentra en regiones como el Caribe, Australia, África y el océano Pacífico.

Finalmente, el tiburón sarda es un animal grande y robusto que puede alcanzar hasta cuatro metros de longitud, aunque generalmente mide entre 3,4 y 3,6 metros.

Tiene la particularidad de habitar tanto en agua dulce como salada, incluso en ríos alejados del mar, aunque es más común en zonas costeras.

Si bien no suele atacar a humanos de forma intencional, su presencia en aguas turbias y su comportamiento curioso han provocado ataques accidentales, algunos de ellos letales.

Además, al convivir cerca de poblaciones humanas en regiones tropicales, representa un mayor riesgo para bañistas y pescadores.

Los tiburones son uno de los grupos más antiguos del planeta (más de 400 millones de años). Foto: Getty Images

En general, cualquier tiburón de más de 1,8 metros puede representar un riesgo debido a la fuerza de su mandíbula, incluso sin intención de cazar.

A pesar de su reputación, estos animales son fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas marinos, ya que contribuyen a mantener la salud y estabilidad de las cadenas alimenticias en los océanos.