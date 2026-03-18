El hallazgo que sorprende a la ciencia: el canto de ballena jorobada más antiguo fue registrado en 1949

Un inquietante canto de ballena descubierto en un equipo de audio de hace décadas podría abrir una nueva comprensión sobre cómo se comunican estos enormes animales, según investigadores que afirman que se trata de la grabación más antigua conocida de este tipo.

El canto pertenece a una ballena jorobada –un gigante marino muy apreciado por su carácter dócil y sus espectaculares saltos fuera del agua–, fue registrada por científicos en marzo de 1949 en Bermudas, según investigadores de la Institución Oceanográfica Woods Hole, en Falmouth, Massachusetts, Estados Unidos.

Igualmente importante es el sonido del océano que la rodea, explicó Peter Tyack, bioacústico marino e investigador emérito en Woods Hole. Cabe señalar, que el océano de finales de la década de 1940 era mucho más silencioso que el actual, lo que ofrece un contexto distinto al que los científicos están acostumbrados al escuchar el canto de las ballenas.

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Las grabaciones recuperadas “no solo nos permiten seguir los sonidos de las ballenas, sino que también nos dicen cómo era el paisaje sonoro del océano a finales de los años 40″, afirmó Tyack. “Eso es muy difícil de reconstruir de otra manera”.

Esta grabación también podría ayudar a los científicos a comprender mejor cómo los nuevos sonidos creados por el ser humano, como el aumento del ruido del transporte marítimo, afectan la forma en que se comunican las ballenas. Investigaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica señalan que las ballenas pueden variar su comportamiento vocal según los ruidos de su entorno.

La curiosidad que se volvió hallazgo

Además, la grabación es anterior por casi 20 años al descubrimiento del canto de las ballenas por parte del científico Roger Payne. En ese momento, científicos de Woods Hole, a bordo de un buque de investigación, estaban probando sistemas de sonar y realizando experimentos acústicos junto con la Oficina de Investigación Naval de EE. UU. cuando captaron el sonido, explicó Ashley Jester, directora de datos de investigación y servicios bibliotecarios de la institución.

Los científicos no sabían qué estaban escuchando, pero decidieron grabar y conservar los sonidos de todos modos, señaló Jester.

“Y tenían curiosidad. Así que mantuvieron la grabadora en funcionamiento e incluso dedicaron tiempo a hacer grabaciones en las que, deliberadamente, sus barcos no hacían ruido para escuchar lo máximo posible”, explicó. “Y conservaron esas grabaciones”, añade Jester.

El registro más antiguo del canto de una ballena jorobada permite comparar un océano silencioso con el actual, lleno de ruido humano. Foto: DW

Afortunada conservación

Los científicos de Woods Hole redescubrieron el canto al digitalizar grabaciones antiguas el año pasado. El audio en cuestión estaba en un disco bien conservado creado con un Gray Audograph, un tipo de máquina de dictado utilizada en la década de 1940; y fue Jester quien localizó el disco.

Aunque el equipo de grabación submarina utilizado entonces sería considerado rudimentario según los estándares actuales, en su momento era tecnología de vanguardia, explicó Jester. Además, el hecho de que el sonido esté grabado en un disco de plástico es significativo, ya que la mayoría de las grabaciones de la época se hacían en cinta, que con el tiempo se ha deteriorado.

Nuevo punto de partida

La capacidad de las ballenas para producir sonidos es crucial para su supervivencia y fundamental para su socialización y comunicación. Estos sonidos incluyen clics, silbidos y llamados, según científicos de la NOAA que las estudian.

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Los sonidos también les permiten encontrar alimento, orientarse, localizarse entre sí y comprender su entorno en el vasto océano, señalan. Varias especies emiten sonidos repetitivos que se asemejan a canciones. Las ballenas jorobadas, que pueden pesar más de 24.947 kilogramos, son las cantantes más reconocidas del océano, capaces de producir vocalizaciones complejas que pueden sonar etéreas o incluso melancólicas.

El descubrimiento de este canto perdido de una época en la que el océano era más silencioso podría ser un punto de partida para comprender mejor los sonidos que estos animales producen hoy en día, afirmó Hansen Johnson, científico investigador del Anderson Cabot Center for Ocean Life del Acuario de Nueva Inglaterra.

“Y, además, es simplemente hermoso de escuchar y ha inspirado a muchas personas a sentir curiosidad por el océano y a preocuparse por la vida marina en general”, dijo Johnson, quien no participó en la investigación. “Es algo realmente especial”.

*Con información de DW.