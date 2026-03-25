‘Pez del fin del mundo’: cinco curiosidades que debe conocer sobre este enigmático animal asociado al apocalipsis

Uno de los mayores tesoros del planeta es la diversidad de especies que lo habitan. Su estudio no solo despierta fascinación, sino que permite comprender mejor el mundo, proteger los ecosistemas y garantizar el bienestar de las futuras generaciones.

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Cada organismo cumple un papel fundamental en su entorno. Por ello, la desaparición o alteración de una especie puede desencadenar efectos en cadena que afectan el equilibrio natural. Analizar estas relaciones permite anticipar desequilibrios y diseñar estrategias para conservar la biodiversidad.

En este contexto, algunas especies destacan no solo por su valor ecológico, sino también por los mitos que las rodean. Uno de los casos más llamativos es el del pez remo, conocido como el “pez del fin del mundo” por su supuesta relación con terremotos y tsunamis.

De acuerdo con National Geographic, esta creencia surgió a partir de avistamientos registrados antes de fenómenos como el terremoto y tsunami de Japón en 2011. Su cuerpo alargado, similar a una cinta, y su gran tamaño —puede alcanzar hasta 11 metros— han alimentado durante siglos leyendas sobre serpientes marinas. Sin embargo, no existe evidencia científica que respalde su vínculo con desastres naturales.

Algunos avistamientos ocurrieron antes de eventos como el terremoto y tsunami de Japón en 2011. Foto: Getty Images/iStockphoto

El pez remo pertenece a la familia Regalecidae y tiene una distribución global, excepto en mares polares. Aun así, es poco estudiado debido a que habita en aguas profundas, entre los 200 y 1.000 metros, lo que dificulta su observación. Cuando aparece en la superficie, generalmente está enfermo, desorientado o afectado por cambios en el entorno.

Entre sus características destaca su cuerpo largo y delgado, sin escamas y cubierto por una piel brillante. Puede pesar cerca de 200 kilogramos y posee una boca pequeña sin dientes visibles. Tampoco cuenta con vejiga natatoria.

Su forma de desplazarse es otra particularidad: nada en posición vertical, un comportamiento inusual que le permite camuflarse con la luz del agua. Su aleta dorsal recorre todo el cuerpo y forma una cresta en la parte frontal, mientras que otras aletas son muy pequeñas o incluso inexistentes.

El pez remo es un ejemplo de la riqueza de especies que habitan el planeta. Foto: Getty Images

En cuanto a su coloración, presenta tonos plateados con matices rosados o rojizos, que desaparecen tras su muerte. Se alimenta principalmente de plancton, pequeños crustáceos y calamares.

A pesar de su imponente apariencia y de los mitos que lo rodean, el pez remo sigue siendo un enigma para la ciencia. Su comportamiento y su papel en el ecosistema aún no se comprenden por completo, lo que lo convierte en una de las criaturas más fascinantes del océano.