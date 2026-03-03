Ciencia

Científicos no salen del asombro tras descubrir bajo la Antártida una nueva criatura marina que permaneció oculta durante años

La especie Akarotaxis gouldae sorprendió a la comunidad científica, ya que permaneció oculta durante décadas en colecciones especializadas y su diversidad podría estar subestimada.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
3 de marzo de 2026, 7:24 a. m.
El descubrimiento de Akarotaxis gouldae evidencia que, pese a los avances tecnológicos, el océano —especialmente el océano Austral— sigue siendo un territorio con amplias lagunas de conocimiento.
El descubrimiento de Akarotaxis gouldae evidencia que, pese a los avances tecnológicos, el océano —especialmente el océano Austral— sigue siendo un territorio con amplias lagunas de conocimiento. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images y Zootaxaca

El océano es uno de los espacios más misteriosos del planeta, y desde hace siglos se ha convertido en un foco de estudio para los científicos que buscan descubrir nuevas especies y ampliar el conocimiento sobre las aguas profundas, consideradas por muchos como territorios enigmáticos.

En este contexto, los investigadores identificaron una nueva especie de ‘pez dragón’ llamada Akarotaxis gouldae, hallada en la Antártida. El descubrimiento se realizó mediante el análisis genético de ejemplares larvales encontrados frente a la península antártica. Aunque inicialmente se pensó que pertenecían a Akarotaxis nudiceps, el estudio de su ADN confirmó que se trataba de una especie diferente. El nombre de la especie fue elegido en honor al buque oceanográfico RV Laurence M. Gould.

Posteriormente, los científicos relacionaron las larvas con especímenes adultos del mismo género conservados en colecciones ictiológicas, lo que permitió identificar las características morfológicas que distinguen a la nueva especie en su etapa adulta. El hallazgo fue publicado en la revista Zootaxa y reveló que este pez había pasado inadvertido en los registros científicos.

Se identificó una nueva especie de pez dragón: Akarotaxis gouldae.
Se identificó una nueva especie de pez dragón: Akarotaxis gouldae. Foto: Getty Images

Conocida también como pez dragón de bandas, esta especie solo ha sido encontrada en un área costera limitada de la península antártica occidental, aunque esta distribución podría estar influenciada por sesgos de muestreo. Además, su baja fecundidad y la presencia de larvas cerca de la superficie generan preocupación sobre el posible impacto de la pesca de kril antártico en su población.

Tecnología

Eclipse total de hoy, 3 de marzo: las primeras imágenes de la ‘luna roja’ que dejó el fenómeno astronómico

Tecnología

El botón del aire acondicionado que nunca debe olvidar oprimir antes de usarlo para enfriar más rápido sin gastar más energía

Tecnología

Las polémicas razones detrás de la campaña ‘QuitGPT’ que fomenta la cancelación de suscripciones a ChatGPT

Tecnología

¿Por qué la Luna se volverá roja este 3 de marzo?

Tecnología

No haga esto mientras usa la air fryer porque podría aumentar significativamente el consumo de energía en su casa

Tecnología

¿Se extinguirán los hombres? Científicos alertan sobre un problema inmediato asociado al envejecimiento

Tecnología

Un espectáculo de luces iluminará el cielo en la segunda semana de marzo: fecha y claves para no perderse este evento astronómico

Tecnología

Por primera vez en la historia apareció un tiburón en el océano Antártico: científicos señalaron 2 hipótesis

Tecnología

Preocupación científica por cambio en el Océano Índico: alteraría el clima en el mundo y afectaría los ecosistemas marinos

Tecnología

Científicos advierten que el calentamiento del océano estaría reduciendo la talla reproductiva de un pez clave

Temperaturas anómalas en el Atlántico: una amenaza sin precedentes que podría agravarse de forma inminente

Los análisis genéticos sugieren que Akarotaxis gouldae se separó de su pariente cercano hace aproximadamente 780.000 años, probablemente debido a las condiciones glaciales del océano Austral, que pudieron aislar a la población bajo el hielo. Se plantea que la especie habría sobrevivido en refugios de aguas profundas, donde la oscuridad y las bajas temperaturas favorecieron su adaptación hasta el retroceso de los glaciares.

Este hallazgo destaca el valor de combinar la genética moderna con las colecciones biológicas históricas para descubrir biodiversidad previamente desconocida. Sin embargo, Akarotaxis gouldae es considerada una especie vulnerable debido a su baja capacidad reproductiva y a su hábitat altamente restringido alrededor de la península antártica occidental.

El hallazgo del 'pez dragón' llamado Akarotaxis gouldae causó sensación entre los científicos.
El hallazgo del 'pez dragón' llamado Akarotaxis gouldae causó sensación entre los científicos. Foto: Andrew Corso

La conservación de esta especie es motivo de preocupación para Andrew Corso y su equipo de investigación, ya que su posible desaparición podría alterar la cadena alimentaria del océano Austral, un ecosistema ya afectado por el cambio climático y la actividad humana.

Se plantea que el aislamiento poblacional generado por las barreras de hielo favoreció la divergencia evolutiva, y que la posterior desaparición de estas barreras pudo generar incompatibilidad reproductiva entre las poblaciones.

Más de Tecnología

Así se vio este 3 de marzo el eclipse lunar total en algunos países del mundo.

Eclipse total de hoy, 3 de marzo: las primeras imágenes de la ‘luna roja’ que dejó el fenómeno astronómico

El aire acondicionado, puede consumir hasta 45 kWh de energía por día, si se mantiene encendido durante aproximadamente 9 horas.

El botón del aire acondicionado que nunca debe olvidar oprimir antes de usarlo para enfriar más rápido sin gastar más energía

OpenAI busca mejorar la experiencia del usuario con actualizaciones y nuevas funciones.

Las polémicas razones detrás de la campaña ‘QuitGPT’ que fomenta la cancelación de suscripciones a ChatGPT

A diferencia de un eclipse solar, no requiere protección visual especial.

¿Por qué la Luna se volverá roja este 3 de marzo?

La freidora de aire es un electrodoméstico que puede tener un alto consumo de energía si no se usa correctamente.

No haga esto mientras usa la air fryer porque podría aumentar significativamente el consumo de energía en su casa

Bill Gates ha advertido sobre la inminente revolución laboral impulsada por la inteligencia artificial, identificando tres profesiones que, según él, permanecerán vigentes a pesar de los avances tecnológicos.

¿Se extinguirán los hombres? Científicos alertan sobre un problema inmediato asociado al envejecimiento

Durante el mes de marzo se presenta la lluvia de meteoros Gamma Nórmidas (GNO).

Un espectáculo de luces iluminará el cielo en la segunda semana de marzo: fecha y claves para no perderse este evento astronómico

Ola rompiendo en la orilla de la playa.

Temperaturas anómalas en el Atlántico: una amenaza sin precedentes que podría agravarse de forma inminente

El iPhone 17e amplía la familia 17 con más capacidad y mejor precio.

El iPhone 17e llega con mejoras en rendimiento y conectividad: estas son las características y el precio del nuevo modelo de Apple

Noticias Destacadas