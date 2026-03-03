Científicos no salen del asombro tras descubrir bajo la Antártida una nueva criatura marina que permaneció oculta durante años

El océano es uno de los espacios más misteriosos del planeta, y desde hace siglos se ha convertido en un foco de estudio para los científicos que buscan descubrir nuevas especies y ampliar el conocimiento sobre las aguas profundas, consideradas por muchos como territorios enigmáticos.

En este contexto, los investigadores identificaron una nueva especie de ‘pez dragón’ llamada Akarotaxis gouldae, hallada en la Antártida. El descubrimiento se realizó mediante el análisis genético de ejemplares larvales encontrados frente a la península antártica. Aunque inicialmente se pensó que pertenecían a Akarotaxis nudiceps, el estudio de su ADN confirmó que se trataba de una especie diferente. El nombre de la especie fue elegido en honor al buque oceanográfico RV Laurence M. Gould.

Posteriormente, los científicos relacionaron las larvas con especímenes adultos del mismo género conservados en colecciones ictiológicas, lo que permitió identificar las características morfológicas que distinguen a la nueva especie en su etapa adulta. El hallazgo fue publicado en la revista Zootaxa y reveló que este pez había pasado inadvertido en los registros científicos.

Se identificó una nueva especie de pez dragón: Akarotaxis gouldae. Foto: Getty Images

Conocida también como pez dragón de bandas, esta especie solo ha sido encontrada en un área costera limitada de la península antártica occidental, aunque esta distribución podría estar influenciada por sesgos de muestreo. Además, su baja fecundidad y la presencia de larvas cerca de la superficie generan preocupación sobre el posible impacto de la pesca de kril antártico en su población.

Los análisis genéticos sugieren que Akarotaxis gouldae se separó de su pariente cercano hace aproximadamente 780.000 años, probablemente debido a las condiciones glaciales del océano Austral, que pudieron aislar a la población bajo el hielo. Se plantea que la especie habría sobrevivido en refugios de aguas profundas, donde la oscuridad y las bajas temperaturas favorecieron su adaptación hasta el retroceso de los glaciares.

Este hallazgo destaca el valor de combinar la genética moderna con las colecciones biológicas históricas para descubrir biodiversidad previamente desconocida. Sin embargo, Akarotaxis gouldae es considerada una especie vulnerable debido a su baja capacidad reproductiva y a su hábitat altamente restringido alrededor de la península antártica occidental.

El hallazgo del 'pez dragón' llamado Akarotaxis gouldae causó sensación entre los científicos. Foto: Andrew Corso

La conservación de esta especie es motivo de preocupación para Andrew Corso y su equipo de investigación, ya que su posible desaparición podría alterar la cadena alimentaria del océano Austral, un ecosistema ya afectado por el cambio climático y la actividad humana.

Se plantea que el aislamiento poblacional generado por las barreras de hielo favoreció la divergencia evolutiva, y que la posterior desaparición de estas barreras pudo generar incompatibilidad reproductiva entre las poblaciones.