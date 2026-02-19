Por primera vez en la historia apareció un tiburón en el océano Antártico: científicos señalaron 2 hipótesis

Un equipo de investigadores registró por primera vez la presencia de un tiburón en las profundidades del océano Antártico, un hallazgo que hasta ahora se consideraba improbable en esas latitudes extremas. El ejemplar fue captado a casi 500 metros de profundidad en aguas cercanas a la península Antártica, en un entorno donde nunca antes se había documentado visualmente a estos escualos.

Las imágenes, grabadas en enero de 2025 por el Deep-Sea Research Centre de la Universidad de Western Australia, muestran a un tiburón dormilón (Somniosus pacificus) de entre 3 y 4 metros de largo desplazándose lentamente por el fondo marino.

Un hallazgo inesperado en el océano Austral

Para la comunidad científica, el registro representa un hito. Se trata del primer y único registro visual confirmado de un tiburón en el océano Antártico —también conocido como océano Austral—, una región donde se creía que estas especies no habitaban tan al sur.

“No esperábamos ver tiburones allí porque, por regla general, no aparecen en la Antártida. Y ni siquiera es pequeño. Es un pedazo de tiburón. Son tanques”, afirma Alan Jamieson, director y fundador del centro de investigación.

Científicos reconocieron que no esperaban encontrar tiburones en aguas tan australes. Foto: Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre/AP Photo/picture allianc

El hallazgo también sorprendió a expertos externos. Peter Kyne, biólogo conservacionista de la Universidad Charles Darwin que no participó en la investigación, coincidió en que nunca antes se había documentado un ejemplar en esa zona.

“Es fantástico. El tiburón estaba en el lugar perfecto, la cámara estaba en el lugar adecuado y consiguieron estas imágenes extraordinarias. Es bastante significativo”, apunta.

¿Qué es el tiburón dormilón?

El tiburón dormilón del Pacífico (Somniosus pacificus) es conocido por su movimiento lento, su piel moteada y sus aletas relativamente pequeñas. Suele habitar en el lecho marino, a grandes profundidades, donde se alimenta de restos orgánicos y animales muertos que descienden desde la superficie.

Dentro del mismo género se encuentra el tiburón de Groenlandia (Somniosus microcephalus), famoso por su longevidad —se estima que puede vivir hasta 400 años— y por habitar principalmente en el hemisferio norte, aunque ha sido avistado incluso en aguas más cálidas como las de Belice.

En el video grabado en la Antártida también aparece una raya inmóvil sobre el fondo marino, un animal emparentado con los tiburones que sí había sido observado previamente en esas latitudes.

Dos hipótesis: ¿cambio climático o presencia histórica no detectada?

El avistamiento abre interrogantes sobre las razones detrás de su presencia en una de las regiones más frías del planeta. Una de las hipótesis apunta al calentamiento oceánico y al posible desplazamiento de especies hacia latitudes más frías.

“Con la tasa de calentamiento y la probable amplia tolerancia térmica de la especie, lo más probable es que su distribución se mantenga constante”, afirma la oceanógrafa Jessica Kolbusz, del mismo centro de investigación, en declaraciones recogidas por ABC News.

Sin embargo, Kyne advierte que existen pocos datos históricos sobre cambios en la distribución de especies en esa remota región. Otra posibilidad es que estos tiburones hayan estado allí desde hace mucho tiempo, pero simplemente no habían sido detectados por la escasa vigilancia científica en profundidades antárticas.

Un océano poco observado

El escualo fue filmado a 490 metros de profundidad frente a las islas Shetland del Sur, donde la temperatura del agua era de apenas 1,27 °C. A esas profundidades, la instalación de cámaras es limitada y su operación se concentra únicamente durante el verano austral, entre diciembre y febrero.

Alan Jamieson considera probable que otros tiburones habiten esas mismas zonas, alimentándose de cadáveres de ballenas, calamares gigantes y otros organismos que se hunden hasta el lecho marino.

“Durante el otro 75 por ciento del año, nadie está mirando. Por eso, de vez en cuando, nos encontramos con estas sorpresas”, concluye Jamieson.

*Con información de DW.