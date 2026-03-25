Prepárese para lo que pasará este 28 de marzo: la razón por la que expertos recomiendan que apague las luces de su casa

Cada vez surgen más iniciativas orientadas a promover la sostenibilidad y fortalecer el cuidado del medioambiente, especialmente ante el impacto significativo que la actividad humana ha generado en los ecosistemas en los últimos años. Lo que ha provocado cambios climáticos, pérdida de biodiversidad y contaminación del aire, el agua y el suelo.

¿Qué pasará este sábado, 28 de marzo, en el mundo? El evento global que podría impactar a futuro en el medioambiente

Proyectos como La Hora del Planeta buscan precisamente crear conciencia sobre la importancia de proteger la naturaleza. Esta movilización global por el medioambiente celebrará en 2026 su vigésimo aniversario. Nacida en 2007 en Sídney, Australia, la iniciativa recuerda a las personas la relevancia de reducir el impacto ambiental mediante un gesto simple, pero simbólico: apagar la luz durante una hora.

La organización WWF, responsable de la campaña, invita a participar entre las 8:30 p. m. y las 9:30 p. m., bajo el lema: “Apaga la luz, enciende el planeta”. Esta acción, además de su valor simbólico, tiene un efecto tangible en el medioambiente, pues cada reducción en el consumo eléctrico contribuye a disminuir la generación de energía y, por ende, las emisiones de gases de efecto invernadero.

El gesto de apagar la luz tiene un valor simbólico y también un efecto concreto. Foto: Getty Images

En Colombia, por ejemplo, una hora de consumo eléctrico alrededor de las 7:00 p. m. podría generar aproximadamente 2.100 toneladas de CO₂, equivalentes a las emisiones anuales de más de 1.300 personas, considerando que cada habitante emite en promedio 1,6 toneladas al año.

Con motivo de su aniversario número 20, la campaña invita a hacer una pausa en la rutina diaria y reflexionar sobre la importancia de la naturaleza para la vida cotidiana. Apagar la luz se consolida como un gesto simbólico que busca fomentar la conciencia sobre la relación de cada persona con el planeta.

La iniciativa nació en 2007 en Sídney, Australia, y en 2026 celebrará su vigésimo aniversario. Foto: Getty Images

Participar es sencillo: este sábado, se sugiere apagar las luces entre las 8:30 p. m. y las 9:30 p. m. Además, las plataformas digitales se convierten en aliadas al permitir compartir el mensaje “Apaga la luz, enciende el planeta” en redes sociales con el hashtag #LaHoraDelPlaneta. La iniciativa también invita a familiares, amigos y organizaciones a sumarse a esta acción global por la naturaleza.