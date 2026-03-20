Ciencia

Estudio científico reveló la verdadera razón por la que algunas personas pueden hacerlo envejecer más rápido

Recientes investigaciones científicas señalan que algunos factores impactan directamente en los procesos internos del cuerpo.

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Redacción Tecnología
20 de marzo de 2026, 1:36 p. m.
Un estudio reciente aporta pruebas claras de ello.
Un estudio reciente aporta pruebas claras de ello. Foto: Getty Images

En los últimos años, distintos estudios han reiterado que el estrés tiene efectos negativos en la salud. No obstante, la evidencia científica más reciente apunta a que no solo importa su presencia, sino también su origen. En particular, el tipo de relaciones y entornos sociales en los que se desenvuelve una persona podría influir de manera significativa en su bienestar, hasta el punto de acelerar el envejecimiento.

Una investigación reciente publicada en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences respalda esta idea con datos concretos. El estudio encontró que experiencias como discusiones frecuentes, conflictos constantes o actitudes hostiles dentro de las relaciones personales podrían dejar efectos medibles en el cuerpo, más allá de la percepción emocional.

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El hombre y la mujer están sentados en el sofá y discutiendo. Foto: Getty Images

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron distintos indicadores biológicos relacionados con el envejecimiento. Los resultados evidenciaron que la exposición prolongada a tensiones interpersonales no solo afecta el estado de ánimo, sino que también altera procesos internos del organismo de manera directa.

Entre los hallazgos más relevantes se destaca la presencia de inflamación crónica. Este fenómeno se activa de forma sostenida ante relaciones conflictivas, generando una respuesta silenciosa pero persistente. Con el tiempo, esta condición se ha vinculado con enfermedades comunes en etapas avanzadas de la vida, como trastornos cardiovasculares, deterioro cognitivo y diabetes.

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El cerebro humano procesa las amenazas sociales de una forma muy parecida a los peligros físicos. Episodios como gritos, humillaciones o conductas manipuladoras activan un mecanismo de alerta en el organismo, como si se tratara de un riesgo real para la integridad.

Esta reacción provoca un aumento prolongado de hormonas como el cortisol, lo que con el tiempo genera consecuencias importantes. Entre ellas se encuentran el debilitamiento del sistema inmunológico, tensión muscular constante, alteraciones del sueño y un estado de inflamación persistente que afecta al cuerpo.

Inflamación
La inflamación crónica es una reacción anormal del organismo a diversas afecciones. Foto: Getty Images

Cuando estas condiciones se mantienen durante largos periodos, el organismo entra en lo que los especialistas denominan estrés tóxico. Este tipo de estrés no solo deteriora la salud general, sino que también acelera de forma directa los procesos de envejecimiento.

Los expertos también señalan que disminuir la exposición a entornos conflictivos puede tener efectos positivos. Reducir el contacto con relaciones dañinas permite que el cuerpo comience a recuperarse y, en algunos casos, incluso revertir parcialmente los daños biológicos generados.

En este sentido, fomentar relaciones sanas, contar con apoyo emocional, mantener hábitos como el ejercicio y el buen descanso, y desenvolverse en ambientes seguros resulta clave para restablecer el equilibrio. En definitiva, el entorno social influye tanto en la salud emocional como en la física, por lo que cuidar de sí mismo también implica rodearse de personas que aporten bienestar y no generen un impacto negativo.