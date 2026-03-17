Tiburones sorprenden a la ciencia: estudio revela un comportamiento inesperado que podría cambiar lo que se sabe de ellos

Durante años, los tiburones han sido considerados criaturas solitarias, dominadas por instintos básicos y con escasa interacción entre individuos. Esta percepción se ha arraigado tanto en la cultura popular como en ciertos enfoques científicos, donde su comportamiento social ha sido poco explorado en comparación con otras especies.

No obstante, investigaciones recientes han replanteado esta idea. Un estudio enfocado en tiburones toro en Fiyi busca entender cómo se comportan cuando comparten un mismo espacio y si establecen algún tipo de vínculo.

Durante seis años estudiaron tiburones y hallaron algo inesperado sobre su comportamiento. Foto: Getty Images

La investigación se desarrolló en la reserva marina Shark Reef, un sitio donde estos tiburones suelen reunirse con frecuencia. Este escenario permitió a los expertos observar a los mismos ejemplares durante largos periodos. A lo largo de seis años, recopilaron datos a partir de cientos de inmersiones, lo que proporcionó una base sólida para el estudio.

En total, lograron identificar 184 individuos gracias a características físicas distintivas como cicatrices o patrones en su cuerpo. Esto facilitó el seguimiento de sus encuentros y conductas. Además, los investigadores analizaron tanto la cercanía entre tiburones como sus interacciones directas, lo que permitió diferenciar entre encuentros casuales y posibles comportamientos sociales más organizados.

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Uno de los principales desafíos de la investigación consistía en establecer si los tiburones coincidían en un mismo espacio por simple disponibilidad de recursos o si existía algún grado de organización entre ellos. En los ecosistemas marinos, es habitual que distintas especies se concentren en zonas específicas sin que eso implique necesariamente la presencia de relaciones sociales.

Los hallazgos evidenciaron que las asociaciones no son completamente aleatorias. Algunos tiburones tienden a coincidir con mayor frecuencia, mientras que otros apenas comparten espacio. Este comportamiento sugiere la existencia de cierta estructura, la cual se hace aún más clara al analizar las interacciones directas entre los individuos.

Esto facilitó el seguimiento de sus encuentros y conductas. Foto: Parques Nacionales Naturales

“Los patrones de asociación no son únicamente artefactos del solapamiento espacio-temporal, sino que se atribuyen a preferencias sociales activas”, dice el análisis. Además, señaló que no son encuentros al azar, sino vínculos que se mantienen y se repiten con el paso del tiempo.

Además, el estudio señala que los ejemplares de mayor edad tienden a comportarse de manera más independiente, lo que indica que el valor de las relaciones cambia con el paso del tiempo. Esta diferencia podría estar asociada a la experiencia acumulada o a las distintas necesidades que surgen en cada etapa de la vida.

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A su vez, el análisis identificó variaciones entre machos y hembras. Mientras los primeros suelen establecer más conexiones, las segundas presentan vínculos más selectivos. A esto se suma la influencia del tamaño corporal, ya que los tiburones prefieren interactuar con individuos similares. En conjunto, estos resultados sugieren una organización social más compleja de lo que se creía, donde cada individuo ocupa un rol particular dentro del grupo.