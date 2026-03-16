Ciencia

Científicos crean un animal robótico para entender su función evolutiva: el resultado provoca miedo en la naturaleza

Investigadores probaron una hipótesis y observaron una reacción inesperada en animales sin experiencia previa.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

16 de marzo de 2026, 8:54 p. m.
La ciencia exploró una pregunta clave y halló respuestas que podrían estar presentes desde el nacimiento.
La ciencia exploró una pregunta clave y halló respuestas que podrían estar presentes desde el nacimiento. Foto: Getty Images

Un experimento poco común llevó a investigadores a construir una serpiente cascabel artificial con un objetivo claro: entender por qué su sonido genera reacciones tan intensas en otros animales.

Lo que encontraron fue más allá de lo esperado. Aun sin haber visto nunca una serpiente real, distintas especies reaccionaron con alerta inmediata e incluso huyeron apenas escucharon el característico sonido.

El estudio, publicado en la revista de ciencia Plos One, buscó comprobar si ese sonido funciona como una advertencia natural que los animales reconocen sin necesidad de aprendizaje previo.

Un robot que imitó a la naturaleza

Para poner a prueba esta idea, los científicos diseñaron una serpiente robótica mediante impresión 3D capaz de reproducir no solo el sonido del cascabel, sino su comportamiento defensivo. El dispositivo fue presentado a decenas de especies, entre aves y mamíferos, en distintos ensayos.

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De acuerdo con la investigación:

“El cascabel de la serpiente de cascabel es una de las señales de comunicación más emblemáticas de la naturaleza, pero su función evolutiva aún no se comprende del todo. Para poner a prueba la hipótesis (...), desarrollamos una serpiente de cascabel robótica (...) Los animales mostraron una respuesta aversiva a la señal, lo que sugiere que esta exhibición multimodal funciona como una señal deimática al desencadenar una respuesta refleja de evitación”.

Los ensayos se realizaron con un dispositivo que simulaba a una serpiente real, provocando cambios de conducta en la mayoría de especies expuestas.
Para validar la teoría, se utilizó una serpiente artificial que combinaba sonido y movimiento, generando respuestas inmediatas en los animales. Foto: Journals Plos

Los resultados fueron claros. La mayoría de los animales modificó su comportamiento al percibir la señal: algunos se detuvieron, otros retrocedieron y varios optaron por alejarse rápidamente. La reacción fue aún más marcada cuando el robot incluía el sonido del cascabel.

Los investigadores también señalaron:

“Aunque los animales mostraron una respuesta de miedo más fuerte durante la prueba de la serpiente en comparación con la prueba de control, su respuesta fue aún más pronunciada durante la prueba de la serpiente + sonajero (...) Estos resultados sugieren que la señal del sonajero altera la percepción que los animales tienen del robot, lo que los lleva a cambiar su comportamiento”.

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Un miedo que podría venir “de fábrica”

Uno de los hallazgos más llamativos fue que muchos de los animales evaluados nunca habían tenido contacto con serpientes, ya que vivían en cautiverio.

Aun así, respondieron con señales claras de temor. Esto sugiere que la reacción podría estar “programada” a nivel biológico.

El estudio también encontró diferencias importantes: las especies que comparten territorio con serpientes cascabel reaccionaron con mayor intensidad que aquellas que no conviven con ellas. Esto apunta a que, además del reflejo inmediato, podría existir una sensibilidad desarrollada a lo largo de la evolución.

En conjunto, los hallazgos indican que el sonido del cascabel actúa como una señal de alerta que activa defensas automáticas.
Las diferencias entre especies sugieren que el miedo no solo es inmediato, sino también resultado de un proceso evolutivo. Foto: Getty Images/iStockphoto

En términos simples, el sonido del cascabel no sería solo un ruido cualquiera. Funcionaría como una señal de advertencia muy efectiva, capaz de activar respuestas automáticas de defensa en otros animales.