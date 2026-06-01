¿Qué pasaría si desaparecen los tiburones? La alarmante amenaza para la vida en la Tierra

Los tiburones han habitado los océanos durante más de 400 millones de años, mucho antes de que aparecieran los dinosaurios. Aunque suelen ser vistos como depredadores temibles, los científicos advierten que estos animales desempeñan una función esencial para mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos. Su desaparición no solo afectaría a la vida bajo el agua, sino que también podría tener consecuencias directas para los seres humanos y para la estabilidad ambiental del planeta.

Encuentran un misterioso barco hundido a más de 2.500 metros de profundidad en el Mediterráneo: estaba lleno de tesoros

Según información citada en el sitio web del Fondo Mundial para la Naturaleza (conocida popularmente por las siglas WWF), los tiburones que viven cerca de las costas cumplen la función de conservar los ecosistemas marinos que almacenan grandes cantidades de carbono. Al desplazarse por arrecifes, praderas submarinas y otras zonas oceánicas, ayudan a mantener el equilibrio natural de las especies que habitan estos entornos. Gracias a su papel como depredadores, contribuyen indirectamente a la protección de áreas clave para la captura y almacenamiento de carbono en el mar.

Su presencia también favorece la conservación de las praderas marinas y los bosques de algas, considerados grandes aliados en la lucha contra el cambio climático. Al controlar las poblaciones de peces herbívoros, evitan que la vegetación marina sea consumida en exceso, permitiendo que continúe absorbiendo dióxido de carbono mediante la fotosíntesis hasta un “35 veces más rápido”. Estos ecosistemas destacan por su enorme capacidad para retener carbono durante largos períodos.

Los tiburones son uno de los grupos más antiguos del planeta (más de 400 millones de años). Foto: Getty Images

“Más de 530 especies de tiburones ayudan a proteger el delicado equilibrio de los ecosistemas marinos, beneficiando a los océanos y al clima”, reseñó la organización en su sitio web, que se encarga de la conservación del medio ambiente.​

La influencia de los tiburones sobre el almacenamiento de carbono en los océanos va más allá de la caza. Su sola presencia modifica el comportamiento de numerosas especies marinas, que reducen sus desplazamientos y actividades de alimentación para evitar convertirse en presas. Esto ayuda a disminuir la alteración de los sedimentos del fondo marino, donde se encuentra atrapada una importante cantidad de carbono que podría liberarse si el ecosistema es perturbado.

La influencia de los tiburones sobre el almacenamiento de carbono en los océanos va más allá de la caza. Foto: Parques Nacionales Naturales

Además, muchas especies de tiburones realizan extensas migraciones a lo largo de miles de kilómetros durante su vida. Estos desplazamientos contribuyen al transporte y distribución de nutrientes entre diferentes regiones oceánicas, favoreciendo la productividad y el equilibrio de los ecosistemas marinos.

Gracias a este proceso, los tiburones desempeñan un papel clave en el mantenimiento de la salud de los océanos y en los mecanismos que ayudan a regular el clima.

“Los tiburones nadan a lo largo de las diferentes capas del océano, realizando migraciones verticales que mezclan aguas profundas -ricas en nutrientes y oxígeno- con aguas superficiales -pobres en nutrientes-, ayudando a oxigenarlas y mejorar su productividad. Esto ayuda a las criaturas que viven en la superficie del océano, como el fitoplancton, a obtener los nutrientes que necesitan para ser más productivos. Al igual que las plantas terrestres, el fitoplancton puede extraer dióxido de carbono de la atmósfera y producir oxígeno”, según WWF.

Los tiburones usualmente son asociados como los animales más peligrosos en el mar. Foto: Getty Images/Image Source

Los tiburones también contribuyen al equilibrio de los océanos mediante la distribución de nutrientes. A través de sus desechos, liberan compuestos como el nitrógeno, esenciales para el crecimiento de organismos marinos y de la vegetación submarina. Este aporte favorece la productividad de los ecosistemas y fortalece el desarrollo de especies que participan en la captura y almacenamiento de carbono.

Además, cuando estas partículas orgánicas descienden al fondo marino, ayudan a trasladar carbono hacia zonas donde puede permanecer retenido durante largos periodos.

El océano sigue siendo un misterio: el hallazgo en el fondo del mar que sorprende a la ciencia y revive el mito de la Atlántida

Su papel en el ciclo del carbono continúa incluso después de su muerte. A diferencia de muchos animales terrestres, cuyos restos terminan liberando carbono a la atmósfera, los cuerpos de los tiburones suelen hundirse en las profundidades oceánicas. Allí, el carbono acumulado en sus tejidos queda almacenado en el lecho marino durante siglos o incluso milenios.

Debido a su gran tamaño y a la cantidad de carbono presente en sus organismos, estos depredadores representan una pieza importante en los procesos naturales que ayudan a mantener el equilibrio climático del planeta.