El inesperado tesoro genético oculto en una isla desierta durante un siglo

La historia comienza en 1871, cuando un colono de origen francés tomó una decisión que cambiaría el destino biológico de una pequeña porción de tierra en el océano Índico: la isla Ámsterdam.

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En aquel lugar desolado y azotado por fuertes ráfagas de viento, fueron abandonadas cinco vacas a su suerte, sin ningún tipo de protección o ayuda por parte de los seres humanos. Lo que nadie imaginó es que este pequeño grupo no solo sobreviviría, sino que prosperaría durante más de 130 años en total aislamiento.

De un puñado de animales a una multitud salvaje

A pesar de las condiciones climáticas adversas y la falta de cuidados, el instinto de estos animales fue más fuerte. Con el paso de las décadas, esos cinco ejemplares iniciales dieron lugar a una impresionante manada salvaje que llegó a contar con casi 2.000 individuos.

Comparación del tamaño y peso del ganado salvaje de la isla de Ámsterdam con sus ancestros europeos. Foto: Nature

Este crecimiento resultó asombroso para los expertos, ya que normalmente los grupos tan pequeños suelen debilitarse con el tiempo debido a la falta de variedad en sus genes, algo que en este caso no ocurrió.

El secreto de su resistencia: una mezcla única

El estudio publicado en la revista Nature han revelado dos “trucos” biológicos detrás de su supervivencia. Al analizar el genoma (que es como el manual de instrucciones biológicas de un ser vivo) de muestras recolectadas años atrás, los científicos descubrieron una diversidad genética inesperada.

Esto significa que los animales tenían una gran variedad de características biológicas que los hacían fuertes y capaces de adaptarse.

Científicos encontraron una diversidad genética mucho mayor de la que esperaban en una población aislada. Foto: Getty Images

Los resultados mostraron una combinación fascinante:

El 75% de su herencia provenía de ganado europeo, muy similar a la raza Jersey. Estos ancestros ya estaban acostumbrados a los climas fríos y húmedos antes de llegar a la isla.

El 25% restante tenía su origen en los cebúes del océano Índico, parientes de las reses de Madagascar. Los cebúes son un tipo de ganado con una joroba característica, conocidos por ser extremadamente resistentes en entornos difíciles.

Más allá de su mezcla genética, el estudio publicado en la revista Scientific Reports destaca un fenómeno físico impactante: estas vacas se volvieron pequeñas de forma extremadamente rápida. Este proceso se conoce científicamente como enanismo insular o la “regla de la isla”, y describe una tendencia natural donde los animales grandes que viven aislados en islas tienden a reducir su tamaño para sobrevivir mejor con menos recursos

Esta mezcla fue la clave que les permitió resistir cuando todo parecía estar en su contra.

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Un legado que perdura tras su desaparición

Aunque la manada fue sacrificada en el año 2010 con el objetivo de restaurar el equilibrio natural de la isla y proteger a las especies de plantas y aves originales, su historia no terminó ahí.

Gracias a que investigadores guardaron muestras biológicas en 1992 y 2006, hoy podemos entender cómo la vida logra abrirse paso en condiciones extremas. Las vacas de la isla Ámsterdam se han convertido en un ejemplo único de adaptación animal, demostrando que la naturaleza guarda sorpresas incluso en los rincones más olvidados del planeta.