¿Cuántos años le quedan a la Tierra para ser habitable? Esto es lo que dice la ciencia

Aunque el planeta Tierra como estructura física tiene una vida por delante de miles de millones de años, la ciencia advierte que las condiciones para que la humanidad pueda vivir en ella tienen fechas de vencimiento mucho más cercanas. Distintos expertos han trazado una hoja de ruta sobre los riesgos que enfrentamos y cuánto tiempo nos queda realmente.

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La crisis de convivencia: colapso en pocos siglos

No hace falta mirar a las estrellas para encontrar el primer límite. Según Mariano Ribas, coordinador del Planetario de Buenos Aires, el desafío más inmediato es social y biológico. Él advierte que en tan solo unos pocos cientos de años, la Tierra podría volverse inhabitable debido a la superpoblación y al aumento de la longevidad (el hecho de que las personas viven cada vez más tiempo), lo que agotaría los recursos básicos.

El aumento de la esperanza de vida y el consumo de recursos preocupan a científicos de todo el mundo. Foto: Getty Images

En esta misma línea, el físico Stephen Hawking sostenía antes de morir que la humanidad se está quedando sin espacio. Para Hawking, la supervivencia depende de convertirse en una especie que viva en varios planetas, ya que las amenazas del cambio climático y la disminución de recursos naturales son inminentes.

El veredicto del Sol: Mil millones de años

Si logramos sobrevivir a nuestras propias crisis, el límite final lo pondrá el Sol. La Agencia Espacial Europea (ESA), señala que aunque el Sol colapsará en unos 5,000 millones de años, la habitabilidad terminará mucho antes: en unos 1,000 millones de años.

En ese punto, el calor de nuestra estrella será tan extremo que la vida tal como la conocemos será imposible en la superficie terrestre.

¿Es posible reconstruir Marte?

Ante estos escenarios, aparecen diferentes apuestas para continuar con la vida de la humanidad, una de ellas, surge de la figura de Elon Musk, dueño de SpaceX, quien señala que su plan se centra en la “terraformación” de Marte.

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¿Qué significa esto sin tecnicismos? Terraformar es, básicamente, “fabricar” una nueva Tierra en otro planeta. Musk busca modificar el clima de Marte para que desarrolle una atmósfera que podamos respirar, suba su temperatura y aparezcan el agua y el oxígeno en abundancia.