Los nueve círculos del Infierno de Dante serían en realidad el rastro de un asteroide que golpeó la Tierra

Durante siglos, hemos leído la caída de Lucifer en la Divina Comedia como un relato puramente religioso sobre el pecado y el castigo. Sin embargo, una nueva perspectiva liderada por el profesor Timothy Burbery, de la Universidad Marshall, sugiere que Dante Alighieri no solo escribió un poema, sino que describió, con una precisión asombrosa, las consecuencias físicas del choque de un gran asteroide contra nuestro planeta.

“Son demonios”: vicepresidente de EE. UU. habló sobre los ovnis y generó una ola de comentarios en redes sociales

Lucifer: un proyectil de alta velocidad

En esta interpretación, el “Príncipe de las Tinieblas” deja de ser una figura espiritual para convertirse en un “impactador”: un objeto masivo y sólido que viaja a una velocidad extrema. Burbery compara a este Satanás físico con cuerpos celestes reales, como el meteorito Hoba (una enorme masa de hierro en Namibia) o el misterioso objeto interestelar ‘Oumuamua.

Expertos relacionan la figura de Satanás con objetos celestes como ‘Oumuamua. Foto: DW

A diferencia de otros meteoritos que se desintegran al entrar en la atmósfera, el Lucifer de Dante habría golpeado el hemisferio sur con tal fuerza que perforó la corteza terrestre hasta quedar encajado en el mismísimo centro del mundo.

La arquitectura del desastre: círculos y montañas

Lo se conoce como los nueve círculos del Infierno sería, bajo esta lupa científica, la descripción de un cráter de impacto multianular. En la geología moderna, esto se refiere a las cuencas que presentan anillos concéntricos y escalonados tras una colisión masiva, un fenómeno que hoy es posible observar en la superficie de la Luna o de Venus.

Los nueve círculos del Infierno coincidirían con la forma de un gigantesco cráter de impacto. Foto: Heritage Images/Getty Images

Pero el impacto no solo creó un agujero profundo, la física de estas colisiones explica que cuando un cuerpo tan grande golpea la Tierra, la materia desplazada tiene que ir a alguna parte. Según el estudio, esa tierra expulsada por el golpe en el sur fue la que dio origen a la Montaña del Purgatorio, formando lo que los expertos llaman un “pico central” en la zona del impacto.

Un visionario frente a los dogmas de su época

Dante escribió estas líneas 500 años antes de que naciese la ciencia que estudia los meteoritos. En el siglo XIV, la idea predominante (basada en Aristóteles) era que los cielos eran perfectos e inmutables. Al proponer que un objeto celestial podía alterar drásticamente la geografía de la Tierra, el poeta florentino desafió las creencias de su tiempo y se adelantó a conceptos modernos de geometría y física de impactos.

La magnitud del evento que imaginó Dante es comparable a la catástrofe de Chicxulub, el famoso asteroide que causó la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años.

Este análisis se enmarca en la geomitología, una disciplina que investiga cómo los mitos y la literatura antigua pueden guardar recuerdos o intuiciones sobre eventos naturales reales, como terremotos o caídas de meteoritos.