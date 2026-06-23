No es su celular ni su internet: Meta sufre caída y usuarios reportan problemas en WhatsApp, Instagram y Facebook

Varios usuarios han reportado inconvenientes al intentar utilizar las plataformas de Meta, ya que WhatsApp, Facebook e Instagram están presentando fallas para funcionar con normalidad. Esta situación ha generado molestias entre quienes dependen de estas redes sociales para comunicarse o mantenerse informados.

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De acuerdo con los datos publicados en la plataforma de monitoreo de fallas, Downdetector, WhatsApp comenzó a reportar incidencias desde las 4:00 p. m. La mayoría de los usuarios afectados señalaron problemas en la aplicación móvil (61 %), seguidos de dificultades en mensajería (22 %) y fallas en el sitio web (16 %).

El reporte indica que las ciudades más afectadas por la caída son Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena de Indias, Santa Marta y Medellín, donde se concentra la mayor cantidad de usuarios con inconvenientes, principalmente en las aplicaciones móviles.

WhatsApp comenzó a reportar incidencias desde las 4:00 p. m. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

Facebook registró las primeras incidencias desde la misma hora, las cuales se fueron intensificando con el paso de los minutos. La mayoría de los usuarios afectados reportó problemas en la aplicación móvil (47 %), seguidos de dificultades con la conexión al servidor (27 %) y fallas en el sitio web (14 %).

Las fallas de esta aplicación indican que las ciudades más afectadas son Santa Marta, Bucaramanga, Medellín y Bogotá.

En cuanto a Instagram, según los reportes de los usuarios, las principales fallas se concentran en la aplicación móvil (55 %), seguidas de problemas de conexión con el servidor (21 %) y dificultades con el feed (18 %). Además, las fallas se concentran en estas ciudades: Santa Marta, Cartagena de Indias, Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Ibagué, Cali y Villavicencio.

Las principales fallas de Facebook e Instagram se reportan en las aplicaciones móviles. Foto: Getty Images

Ante la situación, muchos usuarios recurrieron a otras plataformas como X para comprobar si los inconvenientes estaban relacionados con su conexión a internet o si se trataba de una caída generalizada del servicio. Sin embargo, los reportes indican que las fallas no se limitarían a Colombia, sino que también estarían afectando a usuarios en otros países.

Por el momento, Meta no se ha pronunciado al respecto y se espera que los inconvenientes sean temporales y puedan resolverse en las próximas horas, permitiendo que los usuarios vuelvan a acceder a sus cuentas con total normalidad.