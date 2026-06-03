La nueva herramienta de WhatsApp que podría salvarlo de una estafa: así detectará mensajes peligrosos en tiempo real

La seguridad digital se ha convertido en una de las principales preocupaciones de millones de personas en el mundo, especialmente en aplicaciones de mensajería donde se comparten datos personales, fotografías, documentos y conversaciones privadas.

¿Cómo saber si alguien me bloqueó en WhatsApp? El sencillo truco que puede ayudarle a confirmarlo

Ante este panorama, WhatsApp ha reforzado sus herramientas de protección con el objetivo de prevenir estafas, accesos no autorizados y distintos tipos de ataques fraudulentos.

Con el paso de los años, los ciberdelincuentes han desarrollado nuevas estrategias para engañar a los usuarios mediante mensajes falsos, enlaces sospechosos y casos de suplantación de identidad. Por esta razón, la plataforma ha incorporado diversas funciones enfocadas en fortalecer la privacidad y brindar un mayor control sobre las cuentas.

En ese contexto, el servicio de mensajería trabaja actualmente en una nueva tecnología capaz de detectar mensajes fraudulentos enviados desde números desconocidos. Esta función operará directamente en el dispositivo para garantizar la privacidad de los usuarios.

La seguridad digital es una preocupación creciente debido al aumento de fraudes y robos de información. Foto: LightRocket via Getty Images

La aplicación notificará cuando identifique posibles intentos de estafa a través de una nueva herramienta opcional en la que la compañía trabaja actualmente. Esta novedad fue descubierta por el portal especializado WABetaInfo en la versión beta de WhatsApp para Android (v2.26.22.2).

La tecnología se basa en un sistema de desarrollo propio que analiza, desde el mismo dispositivo, los mensajes recibidos de contactos desconocidos. Si detecta que un mensaje podría tratarse de una estafa, permitirá al usuario decidir qué hacer: bloquear y reportar el número o continuar la conversación.

WhatsApp ha fortalecido sus mecanismos de protección para evitar estafas. Foto: NurPhoto via Getty Images

Al ejecutarse directamente en el dispositivo, el análisis no envía información a servidores externos, ni siquiera a los de Meta, empresa propietaria de WhatsApp. De esta manera, se mantiene intacta la privacidad que ofrece el cifrado de extremo a extremo.

Además, la herramienta funcionará en segundo plano sin interrumpir la actividad del usuario. También incluirá un historial que mostrará cuándo y cómo se activaron las alertas. Esta función será opcional y llegará desactivada de forma predeterminada.

*Con información de Europa Press.