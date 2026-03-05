Tecnología

Meta escuchó a los usuarios y se prepara para lanzar WhatsApp Plus: así sería la versión de la ‘app’ con funciones exclusivas

Este modelo seguiría la tendencia de otras plataformas que ya incluyen servicios de pago en sus versiones de iOS y Android.

Redacción Tecnología
5 de marzo de 2026, 2:56 p. m.
A pesar de estas novedades, el uso básico de WhatsApp seguiría siendo gratuito.
A pesar de estas novedades, el uso básico de WhatsApp seguiría siendo gratuito.

WhatsApp está trabajando en un nuevo plan de suscripción llamado WhatsApp Plus, que ofrecerá funciones adicionales como opciones de personalización para cambiar el tema y los iconos de la aplicación, además de la posibilidad de fijar hasta 20 chats y configurar tonos de llamada exclusivos, todo ello a cambio de una cuota mensual.

La plataforma de mensajería instantánea busca sumarse así a otros servicios que ya cuentan con modalidades de suscripción en sus versiones para iOS y Android, con el objetivo de ofrecer una experiencia de comunicación más completa y con herramientas avanzadas.

En este sentido, la red social propiedad de Meta desarrolla WhatsApp Plus, un plan de pago que incorporará opciones de personalización más avanzadas. Así lo ha revelado el portal especializado WaBetaInfo, que encontró indicios de esta nueva función

WhatsApp está desarrollando una nueva modalidad de suscripción denominada WhatsApp Plus. Foto: Composición de El País con imágenes de Pinterest y Getty

Según explicó el portal en una publicación en X, WhatsApp Plus permitirá modificar el tema, el icono y los colores de la aplicación según las preferencias de cada usuario. En concreto, incluirá 14 nuevos iconos de la app, con distintas opciones de color y formato para el logotipo. Además, ofrecerá múltiples configuraciones de color para la interfaz, con el fin de dar mayor control sobre la apariencia.

Meta AI apuesta por las compras con inteligencia artificial y estrena una herramienta que ‘promete’ hacer la vida más fácil

Entre las funciones premium también se incluirá la posibilidad de fijar hasta 20 chats, superando ampliamente el límite actual de tres conversaciones. Esto permitirá mantener siempre visibles las conversaciones más importantes.

La personalización también alcanzará a las llamadas dentro de la aplicación. Los usuarios suscritos a WhatsApp Plus podrán elegir entre distintos tonos exclusivos para las llamadas, lo que facilitará diferenciar estas notificaciones de las de otras aplicaciones o del propio teléfono.

WhatsApp recomienda hacer una copia de seguridad de los chats antes de cambiar de dispositivo o reinstalar la aplicación.
Con este nuevo modelo, WhatsApp buscaría proporcionar herramientas más avanzadas.

Por ahora, esta versión de suscripción aún no está disponible, ya que se trata de un proyecto en desarrollo. Tampoco se ha revelado el precio del servicio. No obstante, según el medio citado, se espera que con el tiempo se añadan más funciones exclusivas, como acceso a stickers especiales o nuevas formas de reaccionar a los mensajes.

En cualquier caso, se tratará de una opción completamente voluntaria. Los usuarios que no deseen suscribirse podrán seguir utilizando WhatsApp con normalidad, accediendo a sus funciones habituales como enviar y recibir mensajes, realizar llamadas, mandar audios y vídeos, compartir contenido multimedia y participar en chats grupales.

*Con información de Europa Press

