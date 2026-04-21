WhatsApp Plus: precio, funciones y cuándo llegará a los celulares el nuevo plan de suscripción

En los últimos años, WhatsApp ha dejado de ser una simple aplicación de mensajería gratuita para convertirse en una plataforma mucho más completa dentro del ecosistema de Meta. Con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, la compañía explora nuevas formas de monetizar el servicio sin afectar su uso básico, lo que explica la llegada de funciones de suscripción.

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En este contexto surge WhatsApp Plus, un nuevo plan de suscripción que Meta prepara para su servicio de mensajería instantánea. Esta propuesta, enfocada en ofrecer mayores opciones de personalización, ya comenzó a desplegarse entre algunos usuarios de Android con un costo de 2,49 euros al mes, aproximadamente, 10.000 pesos colombianos.

La suscripción, que busca elevar la experiencia de uso, está disponible inicialmente para quienes cuentan con la versión más reciente de la aplicación en Android, y se espera que más adelante también llegue a dispositivos con iOS.

Se trata de una experiencia centrada en la personalización, con funciones que no están disponibles en la versión gratuita. Entre ellas destacan los temas, que permiten elegir entre 18 nuevas opciones de color aplicables de forma uniforme en toda la aplicación.

El servicio comenzó a implementarse en usuarios de Android con versiones recientes de la aplicación. Foto: NurPhoto via Getty Images

Además, el plan incluye acceso a paquetes de ‘stickers’ premium, una selección de 14 nuevos iconos de la app y una biblioteca de diez tonos de llamada. A esto se suma la posibilidad de fijar hasta 20 conversaciones y aplicar las personalizaciones a listas de chats.

Según el portal especializado WABetaInfo, esta suscripción tiene un costo mensual y se renueva automáticamente, a menos que el usuario decida cancelarla. Cabe destacar que no reemplaza la versión gratuita, sino que amplía sus opciones: las funciones esenciales de comunicación se mantienen sin cambios.

Meta busca generar ingresos sin alterar la gratuidad de las funciones principales. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En definitiva, este modelo introduce herramientas adicionales a cambio de un pago mensual, complementando la experiencia tradicional de WhatsApp con beneficios exclusivos para quienes buscan un uso más personalizado.

*Con información de Europa Press.