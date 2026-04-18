WhatsApp: Cinco importantes funciones anunciadas por la aplicación

WhatsApp se ha consolidado como una de las plataformas de mensajería más utilizadas a nivel global, tanto para la comunicación personal como profesional. Aunque muchas personas utilizan la aplicación a diario, no todas conocen las herramientas menos visibles que pueden optimizar su experiencia de uso.

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Recientemente, la aplicación dio a conocer nuevas funciones para hace mas fácil su uso:

Liberar espacio y conservar lo que importa. WhatsApp explicó que sus usuarios ahora pueden buscar y eliminar archivos grandes directamente desde cualquier chat.

“De modo que puede borrar lo que no necesitas sin borrar toda la conversación. Solo tiene que tocar el nombre del chat y seleccionar Administrar almacenamiento. Cuando vacía un chat, también puede optar por eliminar solo los archivos multimedia y mantener el historial de chat intacto”, indicó la aplicación en su blog oficial.

Transferencia de chat entre plataformas, ahora más fácil: Esta función permite pasar el historial de chat de iOS a Android y dentro de la misma plataforma. “Cambiar teléfonos no debería ser complicado. Ahora, con solo unos pocos toques, puede llevar sus conversaciones, fotos y videos fácilmente”, señala.

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Dos cuentas, un teléfono (ahora en iOS): Ahora se pueden tener dos cuentas de WhatsApp conectadas al mismo tiempo en iOS, tal como ya se puede hacer en dispositivos con Android. “Ya no necesita llevar dos teléfonos para separar cuestiones personales de laborales. Siempre sabrá en qué cuenta está porque su foto del perfil ahora estará visible en la pestaña inferior”, explica WhatsApp.

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Stickers que reflejan su estado de ánimo: Los stickers dan más vida y fuerza a tus chats; ahora WhatsApp hace que sean más fáciles de usar al sugerir stickers mientras escribes sus emojis. Con tan solo un toque, puede cambiar un emoji por un sticker que capture exactamente cómo se siente.

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Retoques de fotos con Meta AI: Ahora también se puede usar Meta AI para retocar fotos directamente en los chat antes de enviarlas, lo que hace más fácil eliminar algo que no le gusta, cambiar el fondo o aplicar un estilo divertido. Sin embargo, WhatsApp señala que es posible que “las funciones de Meta AI no estén disponibles para todos los usuarios”.

La ayuda para escribir con IA es aún más útil: La función Ayuda para escribir ahora puede elaborar un borrador para sugerir una respuesta en función de tu conversación, de modo que pueda enviar el mensaje adecuado y mantener la privacidad de sus chats.