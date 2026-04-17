WhatsApp cambia su apariencia con ‘Liquid Glass’: así puede verificar si su celular ya tiene el nuevo diseño

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizada del mundo, vuelve a transformarse con una actualización enfocada en renovar su imagen y optimizar la experiencia de uso. La plataforma ha iniciado el despliegue de un rediseño que busca alinearse con las tendencias visuales actuales de los sistemas operativos móviles.

Esta nueva propuesta, denominada Liquid Glass, no se limita a un cambio superficial, sino en efectos de transparencia, mayor sensación de profundidad y animaciones más suaves. Aunque su implementación se está realizando de manera gradual, ya ha captado la atención de millones de personas.

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Pero, ¿qué es Liquid Glass? Este concepto se centra en ofrecer una interfaz más moderna, ligera y dinámica. Su rasgo más distintivo es el uso de capas translúcidas que dejan entrever el contenido del fondo. Con este enfoque, la aplicación busca no solo verse diferente, sino también brindar una interacción más fluida y dinámica.

Este nuevo enfoque visual, inspirado en las bases de diseño de iOS, incorpora elementos translúcidos en botones, menús y barras de navegación. La intención es que cada componente se integre de forma más natural con el entorno de la pantalla.

Una nueva actualización que se veía lejana de WhatsApp, ha sido anunciada. Foto: NurPhoto via Getty Images

Además, la interfaz se ajusta automáticamente a los modos claro y oscuro del dispositivo, garantizando una apariencia coherente en todo momento. Esto se traduce en un diseño más limpio, con transiciones suaves y una navegación más sencilla, pensada para facilitar el uso cotidiano de la aplicación.

Entre las novedades más destacadas se encuentra una barra de pestañas flotante con efecto semitransparente, junto con botones que simulan un acabado de vidrio esmerilado. A esto se suman menús contextuales renovados, que aportan mayor claridad visual y mejor organización de las opciones disponibles.

La interfaz se ajusta automáticamente a los modos claro y oscuro del dispositivo. Foto: 123RF

¿Cómo saber si el diseño ya está disponible en su celular?

La actualización de Liquid Glass no se está realizando de manera simultánea para todos los usuarios. WhatsApp optó por un despliegue progresivo, por lo que su disponibilidad puede tardar en activarse dependiendo del tipo de dispositivo y la ubicación.

Para identificar si el nuevo diseño ya está disponible, existen algunas señales evidentes. Una de las más claras es la barra de navegación inferior: si aparece con un estilo flotante, con transparencias y sensación de profundidad, significa que el rediseño ya se encuentra activo en la aplicación.

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También se pueden notar otros cambios, como botones con apariencia translúcida, transiciones más suaves y un teclado renovado que sigue la misma línea visual. En cambio, si la interfaz conserva su aspecto tradicional, lo más probable es que la actualización aún no haya sido habilitada en esa cuenta.

Por el momento, esta renovación está llegando primero a dispositivos con iOS y versiones recientes de la app. La compañía aplica esta estrategia de lanzamiento escalonado para evaluar su funcionamiento y realizar ajustes antes de una implementación completa.