Revise si esta nueva herramienta está instalada en su celular y elimínela de inmediato: podría estar extrayendo datos sensibles

La herramienta Windows Recall de Microsoft vuelve a estar en entredicho a nivel de seguridad, después de demostrar que aún es posible extraer datos sensibles mediante la herramienta TotalRecall Reloaded, incluso tras su rediseño con la incorporación de funciones de protección.

La herramienta Recall (recuerdos) se anunció en mayo de 2024 como una de las funciones de inteligencia artificial (IA) para los ordenadores Copilot+, con el objetivo de ayudar al usuario a regresar a contenido buscado anteriormente, tanto en apps, como en documentos o webs. Para ello, realiza capturas de pantalla del ordenador de manera periódica y crea una especie de ‘memoria fotográfica’, que se recoge en una línea de tiempo.

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Sin embargo, tuvo un inicio polémico porque se entendió que podía poner en riesgo la información privada de los usuarios y que en un primer momento las capturas no se almacenaban cifradas. Esto llevó a posponer su lanzamiento en varias ocasiones y a incorporar nuevas medidas de privacidad y seguridad, como la obligatoriedad de utilizar Windows Hello y la posibilidad de desactivar Recuerdos del sistema operativo.

Finalmente, Microsoft lanzó la vista previa definitiva de Windows Recall en abril del pasado año, como parte de la compilación 26100.3902 de Windows 11, y detalló que llegaría al Espacio Económico Europeo a finales de 2025.

La era digital ha dado paso a la creación de aplicaciones que no son tan seguras como los usuarios piensan. Foto: Getty Images

Ahora, el experto en ciberseguridad Alexander Hagenah ha vuelto a demostrar que Recall sigue presentando graves problemas de seguridad para los usuarios, a pesar de las modificaciones introducidas por Microsoft.

En concreto, el rediseño de Microsoft para agregar seguridad a la herramienta se basó en crear una bóveda segura para los datos de Recall, de la mano de la autenticación con Windows Hello y el Enclave de Seguridad basado en virtualización, que es un entorno seguro para los datos.

Según Microsoft, estas modificaciones restringen “los intentos de malware latente que intenta acompañar la autenticación del usuario para robar datos”, pero la nueva herramienta desarrollada por Hagenah, TotalRecall Reloaded, demuestra lo contrario.

Los usuarios deben descargar aplicaciones de fuentes confiables. Foto: Getty Images

Como explicó en una publicación compartida a través de LinkedIn, su nueva herramienta puede extraer y visualizar toda la información que captura y almacena la memoria fotográfica de Recall.

Concretamente, TotalRecall Reloaded se ejecuta en segundo plano de forma silenciosa y es capaz de activar la línea temporal de Recall para “forzar al usuario a autenticarse con un prompt de Windows Hello”. Una vez se accede a Microsoft Recall utilizando las credenciales biométricas con Windows Hello, la herramienta aprovecha para introducirse en la herramienta Recall y extraer los datos.

“Mi investigación muestra que la bóveda es real, pero el límite de confianza termina demasiado pronto”, detalló Hagenah, al tiempo que ha recordado que Microsoft declaró públicamente que el rediseño tenía como objetivo “restringir que el malware latente se incorporara a la autenticación del usuario, y que los procesos fuera del enclave solo recibieran los datos devueltos tras la autorización”. Sin embargo, TotalRecall Reloaded “hace que ese malware latente siga con él”.

Al aceptar permisos, algunas aplicaciones pueden recopilar información de forma continua. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Siguiendo esta línea, afirmó que el alcance es alto y que TotalRecall Reloaded no solo obtiene capturas de pantalla, sino el historial de texto que ha aparecido en la pantalla del usuario, mensajes de correos electrónicos, documentos, contexto de navegación, marcas de tiempo y metadatos generados por IA. “Juntos, construyen un perfil de comportamiento detallado de todo lo que haces en tu ordenador”, advirtió.

Microsoft desestima la vulnerabilidad

El experto informó de sus hallazgos con TotalRecall Reloaded a Microsoft a principios de marzo, sin embargo, señaló que la tecnológica “cerró el caso” alegando que no es una vulnerabilidad.

La herramienta Windows Recall de Microsoft vuelve a estar en entredicho a nivel de seguridad. Foto: Getty Images

“Tras una investigación cuidadosa, determinamos que los patrones de acceso demostrados son coherentes con las protecciones previstas y los controles existentes, y no representan un elusión de un límite de seguridad ni un acceso no autorizado a los datos”, señaló el vicepresidente corporativo de Microsoft Security, David Weston, en declaraciones a The Verge, al tiempo que ha matizado que el periodo de autorización “tiene una protección contra el tiempo límite y el martilleo que limitan el impacto de consultas maliciosas”.

Sin embargo, también en declaraciones al citado medio, Hagenah ha reiterado que el mayor inconveniente es que Microsoft afirme que “el enclave impide que el ‘malware’ latente circule”, cuando “claramente no es así”.

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Esto se debe a que, según sus pruebas con TotalRecall Reloaded, puede extraer la última captura de pantalla en caché de Windows Recall sin necesidad de autenticación Windows Hello o borrar el historial de captura. Asimismo, Hagenah también afirma que el malware se puede quedar en segundo plano en el PC y hacer capturas de pantalla por si mismo, sin necesidad de Windows Recall.

Cabe recordar que Microsoft es consciente de que la actual implementación de Recall no ha tenido éxito y, por ello, está replanteando su estrategia, buscando la forma de hacerla evolucionar, incluso si eso pasa por buscarle otro nombre, como se dio a conocer recientemente.

Asimismo, el investigador Hagenah ya dio a conocer los problemas de seguridad iniciales de Windows Recall con una primera herramienta TotalRecall.

*Con información de Europa Press.