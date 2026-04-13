Si tiene estas populares apps en el celular, sus cuentas bancarias podrían ser hackeadas en cualquier momento

En medio del crecimiento del uso de herramientas para navegar de forma “segura”, nuevas alertas encendieron las alarmas entre especialistas en seguridad digital.

Algunas apps prometen proteger la conexión a internet, pero en este caso no es así: abren la puerta a posibles accesos indebidos a información personal, incluyendo datos bancarios.

El problema es que aparecen versiones fraudulentas y estas circulan en tiendas digitales o se descargan desde fuentes poco confiables.

Estas apps, bajo la apariencia de ofrecer anonimato y protección, pueden convertirse en un canal para que terceros accedan a información sensible sin que el usuario lo note.

Aplicaciones que aparentan proteger, pero exponen datos

De acuerdo con un análisis de la firma Kaspersky, varias aplicaciones han sido señaladas por su comportamiento riesgoso. Entre ellas se encuentran:

MaskVPN

DewVPN

PaladinVPN

ProxyGate

ShieldVPN

ShineVPN

Estas herramientas se presentan como soluciones para navegar con mayor privacidad. Sin embargo, en lugar de proteger la conexión, podrían estar permitiendo que la información del dispositivo sea redirigida a través de servidores desconocidos.

Kaspersky alertó sobre varias apps móviles con posibles riesgos de seguridad digital. Foto: Getty Images

En términos simples, esto significa que datos como contraseñas, actividad en internet e incluso accesos a plataformas digitales podrían quedar expuestos. En algunos casos, el celular puede ser utilizado como punto de conexión para operaciones externas, lo que incrementa el riesgo sin que el usuario perciba cambios evidentes.

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Cómo operan y por qué representan un peligro

Las VPN legítimas funcionan como un “túnel seguro” que protege la información mientras viaja por internet. No obstante, cuando se trata de aplicaciones fraudulentas, ese mismo mecanismo puede ser manipulado.

En lugar de cifrar y resguardar los datos, estas plataformas pueden actuar como intermediarias que capturan y redirigen el tráfico digital. Esto abre la posibilidad de que terceros intercepten información confidencial o accedan a cuentas personales, incluidas las bancarias.

En el caso de apps falsas, ese sistema puede ser manipulado para otros fines. Foto: Getty Images

Además, el uso de estas apps puede dejar los dispositivos vulnerables a accesos no autorizados o a actividades que el usuario no controla.

Por eso, expertos recomiendan descargar aplicaciones únicamente desde fuentes oficiales, revisar los permisos que solicitan y desconfiar de aquellas que prometen beneficios excesivos sin respaldo claro.