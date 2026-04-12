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Privacidad en el navegador: qué ajustes resulta útil activar en Chrome, Safari y Firefox

Configurar la privacidad en el navegador reduce el rastreo y mejora la seguridad.

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Redacción Tecnología
12 de abril de 2026, 3:37 p. m.
Configurar la privacidad en el navegador reduce el rastreo y mejora la seguridad.
Configurar la privacidad en el navegador reduce el rastreo y mejora la seguridad. Foto: Getty Images

Aplicaciones como Chrome, Safari y Mozilla Firefox suelen ser utilizados sin modificar los ajustes predeterminados, estos tienen opciones que permiten mejorar la seguridad ante riesgos como el rastreo, evitar fraudes y controlar el acceso a datos sensibles.

Cómo configurar Google Chrome

Tanto en la versión de escritorio como en celulares existen diferentes herramientas integradas para mejorar la protección del usuario, una de las más importantes es la opción de ‘Protección mejorada’, la cual está disponible en las opciones de seguridad: esta permite detectar sitios peligrosos, descargas sospechosas y posibles intentos de phishing.

Chrome añadió en el teléfono una opción que requiere desactivar el anclaje antes de cerrar una pestaña.
En Google Chrome, activar la protección mejorada ayuda a detectar sitios peligrosos. Foto: NurPhoto via Getty Images

Otro ajuste relevante es el bloqueo de cookies de terceros. Esta función limita el seguimiento que realizan los anunciantes a través de distintas páginas web, reduciendo la recopilación de datos sobre hábitos de navegación.

Es recomendable revisar periódicamente los permisos de los sitios, desde la configuración, el usuario puede restringir el acceso a la cámara, el micrófono y la ubicación.

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En el caso de Safari

Para quienes utilizan dispositivos de Apple, Safari ofrece opciones centradas en la privacidad, una de las más destacadas es “Evitar seguimiento entre sitios”, que impide que los anunciantes creen perfiles basados en la actividad del usuario en diferentes páginas.

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Activar las alertas de sitios fraudulentos en Safari refuerza la seguridad. Foto: NurPhoto via Getty Images

Otra herramienta útil es la navegación privada, este modo evita que el historial de búsqueda y las cookies se almacenen una vez se cierra la ventana, lo que resulta especialmente útil en dispositivos compartidos o redes públicas.

Cómo blindar Firefox

El navegador Mozilla Firefox se ha destacado por su enfoque en la privacidad. Una de sus funciones más potentes es la “Protección mejorada contra el rastreo”, que puede configurarse en modo estricto para bloquear rastreadores, cookies de terceros y scripts invasivos.

Mozilla anunció que el próximo 14 de octubre agregará una nueva opción de perfiles para su navegador web Firefox.
Mozilla Firefox destaca por su protección contra rastreadores en modo estricto. Foto: Getty Images

También permite configurar la eliminación automática de cookies y datos de sitios al cerrar el navegador, lo que reduce la acumulación de información personal en el dispositivo.