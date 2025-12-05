Google Chrome: las 10 extensiones del navegador que fueron seleccionadas como las favoritas de 2025

Monica, Quillbot y Bluedot son tres de las extensiones para el navegador Chrome que Google ha destacado como sus favoritas del año, que tienen en común un fuerte uso de la inteligencia artificial (IA) para acompañar al usuario y automatizar alguna tarea.

Google ha seleccionado las que considera que son las diez extensiones para Chrome más destacadas del año, con las que “los desarrolladores encontraron nuevas formas de integrar la IA en nuestros flujos de trabajo de navegación diarios”, como ha indicado en su blog.

Cuatro de ellas se presentan como compañeros de navegación. Monica y Sider permiten a los usuarios chatear con archivos PDF, resumir páginas web y redactar borradores de contenido sin interrumpir el flujo.

Las mejores apps de Google Chrome en 2025. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Por su parte, HARPA AI combina IA con automatización web para rastrear cambios en los precios y monitorizar cambios en datos, mientras que Quillbot aparece como compañero de escritura, para obtener un resultado más pulido y profesional.

Entre las que automatizan tareas se encuentran Fireflies.ai y Bluedot, que graban, transcriben y resumen de manera automática las reuniones virtuales; QuestionAI, que actúa como un tutor personal, que explica temas complejos, y eJOY, que ayuda a dominar nuevo vocabulario de otro idioma mientras se navega.

El listado también incluye las herramientas de edición de Adobe Photoshop y Phia. Este último actúa como un asistente personal de compras, con la capacidad para encontrar el mejor precio.

Soluciones para mejorar el rendimiento de Google Chrome

Según el portal especializado Computer Hoy, simples ajustes permiten optimizar el rendimiento de Google Chrome.

La primera recomendación es reiniciar el sistema operativo. Mantener el equipo encendido durante largos periodos, especialmente en modo suspensión o hibernación, puede originar problemas de funcionamiento. Este proceso se realiza fácilmente desde el menú de inicio de Windows.

También es importante verificar la calidad de la señal de internet. Una conexión débil o inestable ralentiza cualquier página, incluido Google. Colocar el router en un punto central de la vivienda, evitar la conexión simultánea de demasiados dispositivos y reiniciar periódicamente el módem son acciones que ayudan a estabilizar la red. Si la velocidad contratada es limitada, puede ser necesario ampliar el plan o reforzar la señal con repetidores.

Mantener actualizado el navegador es igualmente clave. Google publica con regularidad versiones que corrigen errores y mejoran la seguridad.

En algunos casos, la lentitud se debe a la presencia de malware o software no deseado que interfiere en la navegación. Estos programas, además de ralentizar la experiencia, pueden redirigir búsquedas o mostrar publicidad invasiva.

Contar con un antivirus confiable, mantenerlo al día y realizar análisis completos de forma periódica resulta fundamental para conservar la seguridad y la velocidad.

Otra medida recomendable es cerrar las pestañas que no se utilicen, ya que cada una consume memoria RAM. Lo ideal es mantener abiertas solo las necesarias.

Finalmente, si los problemas persisten, se sugiere probar Google en otro navegador o utilizar el modo incógnito, que desactiva cookies y extensiones. Esto permite identificar si alguno de estos elementos es el causante de la lentitud.